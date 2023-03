Rusia detuvo a un periodista estadounidense acusado de espionaje

Evan Gershkovich trabajó para AFP en Moscú y en The Moscow Times / Foto: AFP.

Versiones cruzadas

Persecusión a periodistas

Rusia anunció este jueves el arresto de, el primer corresponsal de Estados Unidos en ser puesto tras las rejas en el país por este motivo desde la Guerra Fría.Evan Gershkovich fue detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Montes Urales, cuando intentaba obtener información clasificada, informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB), en medio de tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la invasión de Ucrania.El FSB alegó que Gershkovich "estaba actuando por orden de Estados Unidosque constituye un secreto de Estado".The Wall Street Journal dijo que "niega con vehemencia las acusaciones" y buscaba la liberación inmediata de Gershkovich, de 31 años. "Nos solidarizamos con Evan y su familia", dijo el periódico., dijo el periódico."No se trata de una sospecha, se trata del hecho de que lo atraparon con las manos en la masa", dijo el Dmitri Peskov.El FSB dijo que Gershkovich trabajaba con una acreditación de prensa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo queLa vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Sajarova, subrayó que "lo que hacía el colaborador de la publicación estadounidense Wall Street Journal en Ekaterimburgo no tenía ninguna relación con el periodismo".Añadió que el reportero "no era el primer occidental famoso en ser atrapado con las manos en la masa" y que otros ya habían "utilizado el estatuto de 'corresponsal extranjero'", informó la agencia de noticias AFP.Horas más tarde, un tribunal de Moscú ordenó que el periodista sea encarcelado hasta el 29 de mayo mientras se realizan las investigaciones."Por decisión del tribunal Lefortovo de Moscú del 30 de marzo de 2023 sobre Gershkovich E. (...), se optó por una medida preventiva de detención (...) hasta el 29 de mayo de 2023", señaló la corte en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.Su detención puede ser prolongada al final de este período.Medios rusos y periodistas críticos con el Kremlin han sido objeto de persecuciones penales en Rusia.Desde el lanzamiento de la ofensiva rusa en Ucrania, las autoridades han intensificado las presiones sobre los medios independientes.The Wall Street Journal dijo estar "profundamente preocupado por la seguridad" de Gershkovich.La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) se declaró "alarmada" por "lo que parece ser una medida de represalia". "¡Los periodistas no deben ser objeto de ataques!", afirmó.Francia también reaccionó con "preocupación" y pidió a Moscú que respete la libertad de prensa.El delito de espionaje es castigado en Rusia con penas de 10 a 20 años de prisión, según el artículo 276 del Código Penal ruso.Antes de incorporarse al Wall Street Journal en 2022, Gershkovich, que habla ruso perfectamente, trabajó para AFP en Moscú y anteriormente para The Moscow Times, un sitio web de noticias en inglés.Su familia emigró de Rusia a Estados Unidos cuando era un niño.El arresto por espionaje de un periodista extranjero, cuando Nicholas Daniloff, corresponsal en Moscú de US News and World Report, fue arrestado por la KGB, el antecesor del FSB.Fue liberado sin cargos 20 días después en un intercambio por un empleado de la misión de las Naciones Unidas de la Unión Soviética que fue arrestado por el FBI., y tanto Washington como Moscú se han acusado mutuamente de llevar a cabo detenciones por motivos políticos.Entre ellos figura Paul Whelan, un exmarine de 53 años detenido en 2018, que cumple una condena de 16 años de cárcel por espionaje.En diciembre,Paralelamente a las presiones sobre la prensa rusa, para los periodistas extranjeros se han endurecido las condiciones de expedición de las acreditaciones, de las que dependen los visados., especialmente fuera de Moscú.En este contexto, muchos medios de comunicación occidentales han reducido considerablemente su presencia en Rusia desde la entrada de las fuerzas rusas en Ucrania, en febrero de 2022.