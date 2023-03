Marcelo Tinelli llegó a América y dio un golpe al escenario de la TV local

Marcelo Tinelli firma el contrato con Daniel Vila por su nuevo papel clave en la programación de América.

"Tengo algunas ideas nuevas"

anunció oficialmente su llegada a América como gerente artístico y confirmó también el desembarco de ciclos propios en la grilla del canal de aire, en una entrevista con el programa de la señal, que conduceTras haber sido un emblema de Telefe, pasar fugazmente por Canal 9 y atravesar 17 años como parte de la escudería de eltrece, Tinelli sacude la TV local –de la que es una de sus figuras más relevantes- con su mudanza a América.Después de firmar su contrato con las autoridades del canal cona la cabeza, el conductor, animador y empresario terminó de confirmarle a De Brito la vuelta del concurso "Bailando por un Sueño" dentro de "ShowMatch"., sostuvo el astro de la televisión, y agregó:Tinelli sostuvo que laspero que estas negociaciones cobraron fuerza a partir de una reunión que tuvo lugar el 10 de enero en su casa en Uruguay:, añadió.Ya en funciones como gerente a cargo de la programación, adelantó que intentará acercar nuevos proyectos y figuras:, dijo Tinelli, quien optó por cierta reserva para que no se "pierda algo de magia" hasta los anuncios sobre nuevas figuras en esa pantalla:Al ser consultado por el periodista de espectáculos sobre la ruptura con eltrece, donde estuvo 17 años,, explicó.Y agregó: "Al volver con el "Bailando..." en el 2021 sentí que lo tenía que hacer, no te voy a decir obligado pero sí que había que hacerlo por un montón de cuestiones comerciales y de acuerdos. Ya no me sentía cómodo".Además del regreso de dos de sus más exitosas creaciones, anunció que tiene ganas de encabezar un programa, junto a su primo Luciano "El Tirri", sobre viajes por Argentina y el exterior.Bajo el nombre de "Bailando 2023", Tinelli volverá a la conducción de un "big show" donde espera contar con el "jurado tradicional" y más recordado por la audiencia, aunque solo esbozó el nombre de su anfitrión de esta noche como integrante de ese cuerpo evaluador., señaló.No descartó convocar a ex integrantes de Gran Hermano 2023 comoEn cambio, Tinelli descartó retomar el humor en sus programas porque