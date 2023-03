Nuevas protestas en Israel, ahora por la creación de una nueva fuerza de seguridad

Foto: archivo AFP

Cientos de manifestantes salieron este miércoles a las calles de Tel Aviv y otras ciudades de Israel en rechazo a la nueva Guardia Nacional, la fuerza de seguridad que presentó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en busca de "restaurar la gobernabilidad" en el país.Varias calles desegún el diario The Times of Israel, citado por la agencia Europa Press.De acuerdo con Standing Together, uno de los grupos que llamó a las protestas, hubo manifestaciones en Haifa, Be'er Sheva, Jerusalén, Tel Aviv, Rehovot y Holon.Según el portal de noticias israelí Walla,Tras semanas de manifestaciones contra la reforma judicial propuesta por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, retirada este domingo para prolongar su debate, los israelíes volvieron a protestar ahora por la implantación de esta nueva estructura de seguridad.según informó el diario The Times of Israel.Gvir publicó este miércoles un comunicado en el que detalló el objetivo de la propuesta Guardia Nacional, con el que trató de acallar las críticas tanto de activistas y opositores, que lo consideran una milicia privada para satisfacer las necesidades políticas del dirigente de ultraderecha.líder del partido Otzma Yehudit (Poder Judío).La propuesta llega después de un pacto tácito entre el líder del Likud y el de Otzma Yehudit a cambio de la paralización de la reforma judicial en Israel.