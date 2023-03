Multitudinaria misa del padre Paco Olveira frente al Palacio de Tribunales

El padre Paco Olveira convocó a una multitud en el Palacio de Tribunales para reclamar por un sistema judicial honesto / Foto: Alfredo Luna.

La marcha en Plaza Lavalle también sirvió de marco para reclamar contra la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner / Foto: Alfredo Luna.

Los manifestantes expresaron su repudio a los jueces de la Corte Suprema / Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

frente a un centenar de personas que participaron de la misa que realizó en el marco de su quinto día consecutivo de huelga de hambre bajo la consigna "Ayunamos por los pobres y contra la mafia judicial", en Plaza Lavalle."Este acto para nosotros es un hecho simbólico muy importante., afirmó a Télam el padre Francisco "Paco" Olveira.El sacerdote, integrante de los Curas en Opción por los Pobres,en la ciudad de Buenos Aires, y recibirá este jueves el apoyo de los diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión de Juicio Político que lleva adelante ese proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.En ese sentido, el cura indicó:Como David alguna vez derrotó a Golliat con una piedra, los milagros son posibles".En relación con una eventual candidatura presidencial de la actual vicepresidenta de la Nación, Olveira indicó:y agregó: "A ella la querían muerta y de milagro no ocurrió, porque la voluntad de Dios y el pueblo es mucho más grande que la de cuatro poderosos".quien predica en el municipio de Quilmes y es también integrante de Curas en Opción por los Pobres,"Detrás del reclamo en realidad está el reclamo de los límites que no se pueden transponerexpresó antes del inicio de la celebración religiosa que se desarrolló en Plaza Lavalle, durante una breve llovizna que impactó sobre la ciudad.En el encuentro además estuvieron presentes representantes gremiales de organizaciones comoDurante el encuentro,mientras que el público presente en el lugar cantaba "Cristina presidenta".Algunos de los carteles que se exhibían en el lugar rezabany "Gracias padre Paco por su lucha".Durante la misa que se celebró por los 40 años de democracia,También el padre Blanco recordó al Papá Francisco, quien fue internado este miércoles en Roma, y remarcó queDurante la misa,"Cuando algunos dicen que no es necesario que se abran más universidades,enfatizó el padre Paco.en diálogo con Télam, destacó la labor de Olveira y señaló:Esto es un ejemplo y admirable como todo lo que hacen los curas villeros".quien solicitó sanciones a la actual vicepresidenta de la Nación en redes sociales, y afirmó: "Cristina en un discurso dijo que si le pasaba algo a ella hay que mirar al norte".La caminata alrededor del palacio de Tribunales se inició a las 19:50,y luego se proyectó el documental "Lago Escondido: Séptima Marcha por la Soberanía".en donde realizará una misa que espera que sea "masiva para terminar con el poder judicial".Voceros cercanos a Olveira confirmaron a Télam quemomentos en que Olveira finalizará con su protesta.La huelga de hambre de siete días comenzó el pasado viernes en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, frente al Palacio de Tribunales,para no solo terminar con la proscripción a Cristina, sino también para que llegue a la patria la justicia deseada", insistió.Por su parte,y hacen cada vez más imposible la vida de nuestro pueblo".