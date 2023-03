Cafiero destacó el apoyo de Estados Unidos a la Argentina

Foto: Prensa Cancillería.

El canciller Santiago Cafiero destacó "el apoyo explícito" del gobierno de Estados Unidos ante los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el BID o el Banco Mundial por la situación producida por la sequía que afecta a la Argentina.Cafiero sostuvo que la Argentina, "no sólo por los 200 años de relaciones diplomáticas, sino también porqueEl canciller destacó "el apoyo explícito por parte de la administración de Biden de tener en consideración la situación excepcional de la sequía en estos meses" y sostuvo que se refiere "no sólo al programa que tenemos con el Fondo, sino también con todos los otros organismos multilaterales de crédito como puede ser el BID o el Banco Mundial"., afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones radiales.Añadió que "la Argentina lo que no quiere es que primaricen sus recursos naturales; lo que Argentina sí quiere es que haya inversiones que permitan desarrollar industrialmente su producción agropecuaria, de alimentos, de minerales estratégicos, y en ese sentido avanzar también con desarrollos científicos-tecnológicos vinculándolos con procesos industriales, que generan trabajo de calidad".En ese contexto agregó la importancia del yacimiento "Vaca Muerta, el petróleo y el gas"., resaltó."Por ello tener la mirada de Estado Unidos, donde hay tantas empresas de capitales invirtiendo en nuestro país, es parte de lo que en concreto va a suceder a futuro: más inversiones estadounidenses en Argentina", enfatizó.El canciller aclaró que "una cuestión es el desarrollo industrial y productivo del país, y otro tema son las cuestiones de financiamiento que tenemos que encarar producto del endeudamiento irresponsable de la deuda impagable que adquirió (el expresidente Mauricio) Macri. Justamente lo que necesitamos son inversiones y desarrollo económico para dar trabajo de calidad a nuestra gente".