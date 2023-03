Una exposición demuestra que la historia del arte está hecha de confusiones y equívocos

La exposición, a través de 600 imágenes, refleja la mirada de los mejores pintores italianos sobre la historia del arte / Foto: Pablo Añeli.

La exhibición cuenta con obras de Parmigianino, Giorgio Vasari, Guido Reni, Giovanni Battista Gaulli, Federico Barocci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci / Foto: Pablo Añeli.

La exposición de dibujos italianos presenta 112 obras que abarcan desde el siglo XVI al siglo XIX. El conjunto completo, integrado por más de 600 piezas, fue adquirido en Europa por el primer director del Museo, Eduardo Schiaffino, en 1906. pic.twitter.com/gOvDbYaTGm — Bellas Artes Arg (@BellasArtesAR) March 29, 2023

que presenta más de un centenar de dibujos de grandes maestros italianos de los siglos XVI al XVIII, pertenecientes a la colección Bayley, un valioso conjunto adquirido en 1906 por el primer director del Museo, Eduardo Schiaffino.De confusiones y equívocas atribuciones también está hecha la historia del arte,que incluso al momento de la compra motivó que se acusara a Schiaffino de adquirir obras "de dudosa calidad. Estas polémicas, probablemente, incidieron en su alejamiento del cargo como director del Museo, hacia fines de 1910", explica el director de la institución Andrés Duprat.El catálogo original, tal como lo adquirió el primer director del Bellas Artes,en obras que en la actualidad se reconocen como copias o estudios realizados a partir de los trabajos de estos maestros."Schiaffino descubrió que esta colección estaba por salir a subasta y pensó que era la oportunidad de contar con dibujos antiguos en el museo.Regresa, le pide al gobierno argentino 40 mil francos y en menos de 20 días el gobierno se los da, cuando Argentina era un país pujante. Además, acá no existía el mercado del arte", relata a Télam el especialista Ángel Navarro durante una recorrida por la exhibición.de este modo, Roma, Venecia, Parma, Florencia, Lombardía o Génova y el Piamonte van agrupando a los dibujantes, tal como señala con grandes tipografías cada pared de las tres salas que hilvanan el recorrido.cuando la historia del arte que conocemos en la actualidad no existía, la gente no tenía idea de lo que era, por ejemplo, el manierismo. Hasta ahí la historia era simplemente lo que había contado Giorgio Vasari y esa historia se terminaba en Leonardo Da Vinci. Además, muy poca gente coleccionaba dibujos. Para Schiaffino era la posibilidad de acercar esa historia del arte a la sociedad local, al público general y a los estudiantes de arte", desgrana Navarro.Hay muchísimas escenas religiosas volcadas en estas hojas, algunas de ellas pequeñísimas, con tinta roja o sanguínea, pero también dibujos preparatorios,donde es incluso posible reconocer a uno de los hijos de Laocoonte en el ejemplar "Cabeza de hombre joven".que se encuentra justo arriba de la plaza España, en la capital italiana, o las copias de grandes referentes -aquellas mal atribuidas- con escenas del juicio final para la Capilla Sixtina o de los famosos ángeles que caracterizan el imaginario del renacentista Rafael.Así, presentada bajo el núcleo temático "Copias excelsas",y que a principios del siglo XX constituían para el público porteño la oportunidad de apreciar por primera vez en su vida -como explica el texto de sala- obras de estos artistas. Aunque, claro, no lo eran.Navarro, quien viene investigando desde hace ya varios años, remarca que "esta colección presentaba atribuciones equivocadas, confundía temas y autores, y reclamaba la atención y el estudio por parte de especialistas.Se debía asociar las obras a un tiempo y un lugar de producción para vincularlas, a la vez, a un ámbito creativo y a un posible artista. Había que conocer ideas, distinguir trazos, formas y modos expresivos, para compararlos con la imagen que teníamos ante nuestros ojos y confirmar, así, su autoría, esto es, una atribución".Tal vez uno de los casos más desconcertantes -tanto como notable- es el del pintor Bartolomeo Moretti, ubicado casi al comienzo del recorrido en sala, a quien se le atribuyó en aquel catálogo de principio de siglo tres dibujos:No aparece mencionado en biografías o textos de la época, ni tampoco se conocen obras a él asignadas en otras colecciones o museos".Con respecto a las atribuciones, el curador explica queEl dibujo en Venecia es de un estilo muy pictórico, mientras que en Roma y Florencia -que son más parecidos- la línea es fundamental. Y mientras que los napolitanos tienen una tendencia más decorativa que el resto, los sicilianos demuestran cierto floreo en el paisaje, por decirlo de alguna manera", describe el curador."Papeles antiguos. Dibujos italianos del Museo Nacional de Bellas Artes", la exposición de 112 piezas, que se despliega en las salas 37 a 40 del primer piso, del museo Nacional de Bellas Artes,