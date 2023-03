Polémica tras la difusión de escenas "eróticas" de una performance en el Museo Fernández Blanco

Museo Fernández Blanco. Foto: buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco

La presentación de una performance a cargo del grupogeneró en las últimas horas una polémica en las redes sociales a partir de la difusión de un pequeño fragmento de la obra, que resultó seleccionada por el Ministerio de Cultura porteño para formar parte de su agenda cultural, en el que se ve a un grupo de performers en ropa interior realizando movimientos que fueron interpretados como pornográficos por algunos de los que presenciaron la puesta.La performance, cuyo capítulo se llama, tuvo lugar el sábado último, y en el minuto que se difundió -la obra tiene una duración total de 45-, dos mujeres en ropa interior diminuta hacen movimientos provocativos contra el césped, mientras un joven ataviado con una falda dice "Qué importa la pobreza cuanto tenés la p...bien dura. Qué importa la pobreza cuando tenés la cola hambrienta. Qué importa. Qué importa la pobreza cuando salís enloquecida a buscar por las calles, por los rincones, ese poco de amor furioso que te aturde y te hace olvidar un rato de la pobreza”, acompañado de música electrónica.Los cuestionamientos en las redes surgieron porque la obra integra la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos usuarios criticaron que se usen fondos públicos para ese tipo de propuestas. "El espectáculo que se autorizó presentar en el Museo Fernández Blanco, es absolutamente desagradable, perverso y extremadamente de mal gusto!", señaló un usuario. Otra fue más allá: “Esto es lo que propone Larreta para los lugares más bellos del país. No es un caso aislado y lo pagamos nosotros".En cuanto a la selección de esta obra, sostuvo que "para la curaduría de éste y todos proyectos artístico culturales, el área de Programación Artística recibe una carpeta que tiene el texto descriptivo, con fotos, biografía y antecedentes artísticos de quienes participan" pero aclara que "en todo el material recibido, en ningún lugar se hacía referencia a una escena como la que se vio el sábado".En respuesta a lo dicho por el gobierno porteño, Pablo Foladori, uno de los directores de la obra de sitio específico junto a Gerardo Cardozo, dijo a Télam que "la performance es un arte que en su corazón mismo asume riesgos, ya que tiene que ver con un movimiento permanente que le da la esencia"., citando a la brasileña Eleonora Fabiao.Foladori consideró que la presentación de este tipo de espectáculos tiene que ver con "discutir ciertos espacios e ideas sobre el Barroco, generando incomodidad, pero no con generar un escándalo. Sí con desestabilizar un centro, como decía Sarduy", de quien toman el término Barroco furioso, aclaró.Para el director, el recorte que se hizo a través de las redes fue "salvaje" ya que desde el momento en que se viralizaron las escenas, no dejaron de recibir "mensajes transodiantes por cuentas de twitter e instagram"., aseguró Foladori.En la performance "había tres sirenas cada una de las cuales traía una figura diferente: la de Ioshua, un poeta bonaerense que murió en 2015 -una de cuyas poesías se desarrolla en la obra- la figura de Effybeth, una artista y performer trans, y la voz de Sylvia Plath, quienes tomaban posesión del jardín", señaló el director.Ópera Periférica toma elementos del noise, del barroco, del pop y del post punk para configurar una “ópera monstruosa” a partir de un trabajo con archivos de distinta procedencia, explicó Foladori.Se trata de una performance "en trece movimientos que duró aproximadamente 40, 45 minutos, en diálogo con un archilaud, en vivo, y mi voz de tenor, al tiempo que ingresaban elementos con poéticas del neobarroco o neobarroso, que es un barroco del Río de la Plata, que simboliza el encuentro de la perla y el lodo, como definía el poeta y antropólogo Néstor Perlongher, a quien admiramos", explicó Foladori quien agregó que otra de las figuras admiradas por este grupo es la del cubano Severo Sarduy, representante del neobarroco, movimiento que se puede pensar como un gesto de "destronamiento y discusión".Durante la performance también, explicó.En tanto,y "ha sido parte de una convocatoria de la Dirección General de Patrimonio, Museo y Casco histórico del Ministerio de Cultura porteño".Asimismo, señaló que esa entidad desconoce "los criterios de selección de las propuestas, sus contenidos, oportunidad y lugar de programación para los mismos. Asimismo, queremos hacer saber que lo allí expresado no coincide con los valores y criterios de esta Asociación".