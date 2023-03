Llega la séptima y última temporada del drama de misterio juvenil "Riverdale"

En la serie un cometa amenaza extinguir a la humanidad a principios de la década del 50.

La producción toma los personajes de la historieta Archie, lanzada en 1941.

La séptima y última temporada de la popular serie dramática y de misterio juvenil, basada en las aventuras y desventuras del grupo de amigos protagonistas de la clásica serie de historietas estadounidenses Archie Comics, podrá verse desde hoy a las 22.30 y de manera semanal en la pantalla de Warner Channel.regresan como los personajes principales de esta trama en un desenlace que los trasladará a los años 50, una línea de tiempo a la que llegaron luego del final de la entrega anterior, cuando el pequeño pueblito del título se salvara de manera inexplicable de la colisión de un cometa que amenazaba con extinguir a la humanidad.En esta ocasión, y Jughead (Sprouse) es el único conciente de la situación, mientras que sus amigos no parecen recordar haber estado en otro lugar ni época que esa y llevan vidas comunes y corrientes: Archie (Apa) es un típico adolescente que no para de meterse en problemas, Betty (Reinhart) comienza a cuestionarse todo sobre su vida perfecta y Veronica (Mendes) ahora es una estrella de Hollywood.En medio de la confusión y desesperado por convencer a sus amigos de que esa no es su realidad original, Jughead recibe una visita de Tabitha Tate (), el ángel de la guarda de Riverdale, que le explica la verdad sobre el extraño salto temporal: ahora, el grupo deberá intentar escapar para proteger el futuro, aunque les resulte más tentador quedarse y evitar la vida caótica y surrealista que conocían hasta entonces.completan el elenco de los 20 episodios que conforman la última temporada de "Riverdale", a la que también se incorporanAdemás, y como siempre, durante el final de la tira también habrá espacio para el amor, las rupturas y todos los elementos dramáticos de una trama juvenil, que con sus toques de misterio y fantasía consolidaron a la producción creada por("Glee", "El mundo oculto de Sabrina") como una de las mejor recibidas por esas audiencias desde su lanzamiento en 2017.