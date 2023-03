"Es imposible que la inteligencia artificial reproduzca el alma en la creación"

Paul Van Dyck, el DJ que reflexiona acerca de la IA.

"Las plataformas de hoy tienen todo configurado de una manera que hace que avanzar a través de las pistas sea tan fácil y no creo que debamos escuchar música con un dedo tan cerca de la opción de salto/avance rápido." Paul Van Dyck

Paul Van Dyck - Untold Festival 2021 VER VIDEO

, el reconocido DJ y productor musical alemán reconocido como pionero del trance electrónico, aseguró a Télam queAntes de su llegada a Buenos Aires para su presentación del próximo viernes en la disco porteña Amérika (Gascón 1040), donde se brindará con un dj set de tres horas sin pausas, la leyenda del trance respondió a la distancia preguntas sobre su actualidad musical y reflexionó abiertamente sobre el futuro de la música en su relación con la tecnología.Con más de 30 años girando por todo el mundo, señaló que aún sigue sintiéndose pleno para seguir en actividad:, reflexionó.La única vez que debió poner su mundo artístico en pausa fue por razones de fuerza mayor: en 2016, mientras se presentaba en un evento llamadoen la ciudad holandesa de Utrecht, cayó sobre un agujero que se hizo en el escenario y sufrió unos cuantos traumatismos.Su reinvención tras una larga recuperación dejó placas comoy una vuelta a las raíces del trance que lo tiene como pionero, un camino que sigue explorando como máximo referente en esta nuevo tour mundial.Después de un exitoso regreso al país en febrero del año pasado para un show en Obras Sanitarias, Paul van Dyk, quien tendrá para la apertura a los dj's Migliore & Mims, presentará en Buenos Aires ("una de las capitales mundiales de la música dance") su último disco "Off The Record".Sin renegar de pergaminos como el de haber sido elegido más de una vez como el mejor DJ del mundo y tampoco del Grammy que ganó en 2003 por "Reflections", señaló:-Yo era un gran aficionado a la radio tradicional y tengo muy buenos recuerdos de cuando de niño descubrí la música. Algunos de mis artistas favoritos de todos los tiempos fueron descubiertos en la radio. Aprendí un poco sobre el mundo a través de las letras y la música de mis artistas favoritos y sus experiencias. Con respecto a las plataformas actuales, es bueno poder tener literalmente todas las canciones al alcance de la mano. Sin embargo, creo que es importante dedicar tiempo a la música y dejarla respirar. Las plataformas de hoy tienen todo configurado de una manera que hace que avanzar a través de las pistas sea tan fácil y no creo que debamos escuchar música con un dedo tan cerca de la opción de salto/avance rápido.-Será un show muy enérgico como se espera, pero voy a profundizar un poco más y a explorar otros sonidos y posibilidades. "Off The Record" es más un viaje increíble que estoy tomando con los fanáticos y menos el estilo que aplico en un festival explosivo.