Adam Sandler y Jennifer Aniston: la dupla cómica que regresa con "Misterio a la vista"

Jennifer Ariston y Adam Sandler, las figuras centrales de la propuesta de Garelick.

París, la escenografía real de la aventura de los detectives.

Adam Sandler: "Nos gustaría hacer una película dramática algún día."

"Si no sabés quién es el asesino o secuestrador, eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Es así de simple. El género “quién es el asesino” es básicamente muy entretenido, ¿por qué no iba a volver a ser popular?" Jennifer Ariston

Sandler y Ariston se conocieron a principios de la década del 90 y esta es la tercera película juntos.

regresan este viernes a Netflix con, secuela de la exitosa “Misterio a bordo” que retoma la historia de un matrimonio de improvisados detectives privados en la que el dúo hace gala, una vez más, de una química forjada no tanto en los sets de rodaje sino en su amistad de más de tres décadas., confiesa Aniston en charla con Télam.-completa Sandler-,Una al lado del otro, un momento basta para que se vuelva evidente por qué su ida y vuelta se muestra tan aceitado en pantalla: tal como ocurría en “Una esposa de mentira” (2011), en la que encarnaban a un jefe y una empleada que terminan por darse cuenta de que se aman, o en el par de filmes de “Misterio…”, Aniston y Sandler cierran cada frase que inicia el otro, se pican con ácidos pero cariñosos comentarios, se hacen reír mutuamente.Pese a llevar ya prolongadas carreras en Hollywood, “Misterio a la vista” es apenas la tercera colaboración entre ambos; lo que explica cómo se complementan es que su amistad se remonta a comienzos de los 90. Varias veces contaron que se conocieron por alguien en común en Nueva York, cuando Sandler ya daba sus primeros pasos en “Saturday Night Live” y Aniston buscaba su gran oportunidad en la industria.En esta ocasión,Mientras se enfrentan a la dura realidad de sostener un negocio para el que nunca entrenaron, todo salpicado por los choques que conllevan el estrés de pagar las cuentas y los enfoques diferentes sobre el trabajo, son invitados con todos los gastos pagos a la boda de su amigo el maharajá () en su isla privada.Como ocurre en casi cualquiera de las películas que produce Sandler, a razón de una o más por año, a menudo como cabeza de elenco, la trama no aspira a más: sin artificios complejos, Nick y Audrey están pronto en un escenario en apariencia idílico y ante problemas que los pondrán en apuros.El novio es secuestrado, y al igual que en la primera película, cada invitado, miembros de la familia y hasta la propia novia son sospechosos. La pareja se encomendará a su supuesta área de expertise, e intentará resolver el caso por distintos puntos del globo, incluido un viaje anhelado a París.La película, dirigida pory coestelarizada por, entre más, sabe aprovechar la recuperada notoriedad del género “whodunnit” (o "¿quién es el asesino?”), y que en los últimos tiempos tuvo diversas expresiones con enfoques de comedia como la saga de “Knives Out” de Rian Johnson o la serie “The Afterparty” de Apple TV+. “Misterio…”, sin embargo, se sostiene menos sobre la incógnita de quién es el culpable que por el ritmo que saben imponerle sus protagonistas.Jennifer Aniston: Empezamos con un guion y luego siempre podemos jugar un poco con él.Adam Sandler: Vamos ida y vuelta, jugamos un poco, decimos cosas para ver si podemos hacernos reír.JA: Habitualmente nos hacemos estallar de risa, y si eso pasa nos damos cuenta de que esa línea es la ganadora. Y funciona; no sé muy bien cómo funciona, solo que se nos da de una manera muy natural.AS: Los Spitz trabajan juntos, están uno con la otra las 24 horas del día, no hay pausas. Mi personaje le rompe los nervios al de ella de vez en cuando… (risas).JA: No siempre están en sintonía, pero de alguna manera siempre lo terminan resolviendo.AS: Saben que eventualmente van a volver uno al otro, y logran suavizar las cosas.AS: Tiene que ser divertido y mantener al público con la duda.JA: Si no sabés quién es el asesino o secuestrador, eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Es así de simple. El género “quién es el asesino” es básicamente muy entretenido, ¿por qué no iba a volver a ser popular?AS: Nos gustaría hacer una película dramática algún día.JA: ¿Qué tal una remake de “La guerra de los Roses”?AS: ¡Sí! Esa película es increíble, sería genial hacerla.