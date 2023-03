Mujeres del musical, casi un siglo de historia argentina

Arte digital: Victoria Benzaquen.

El 8 de julio de 1926 se estrenaba, en el Teatro Porteño,, según rezaban los anuncios. Encabezaba el elencoen la piel del personaje principal “Berta Judith”, a quien podríamos considerar, de algún modo, comoCon esta obra se inauguraba un nuevo género teatral fabricado a partir de la opereta y la revista, según explica la investigadora independiente, autora y directora teatralen su prólogo deClaro que, en materia de obras musicales, esta no fue la primera, las hubo antes.señala a las primeras zarzuelas criollas de finales del siglo XIX como “anticipo de lo que hoy conocemos como comedia musical” y más tarde, el sainete lírico, que retomaba el discurso hablado de las zarzuelas a través del convocante tango y otras melodías, hasta los años treinta cuando, con la aparición de “Judía”, surgeLo cierto es que este nuevo género no tardaría en ver su época de oro, cuyo inicio Gorlero asocia al estreno de la obra, que permaneció en cartel durante dos años consecutivos con 900 funciones ininterrumpidas. Como bien lo detalla Beatriz Seibel, entre 1930 y 1950 se produce el apogeo de la comedia musical en Buenos Aires. En esos años dorados, brillaron con luz propia estrellas comoAntes de la llegada a nuestro país de los primeros musicales de Broadway, la escena local ya contaba con comedias musicales argentinas que reproducían el espíritu de la comedia norteamericana readaptado a nuestras latitudes. Tal es el caso, por dar un ejemplo, de, considerada por muchos una de las artífices de ese tipo de producciones locales, a raíz de sus aportes tras sus constantes visitas a los famosos teatros de la gran manzana. Vendrán nuevas comedias musicales nacionales de ese estilo a las que se sumarán las de Broadway con el arribo a nuestro país de la primera comedia musical norteamericanaYa en los años 60, ella fue la protagonista de la primera versión que se hizo en nuestro país dePor aquel entonces, se estrenaba también la obra “Can Can”, y en la piel de los personajes de Simone Pistache y Claudine, se pusieron las inolvidablesEn 1968 se estrenaba en Broadway la primera ópera rock de la historia,, y tres años más tarde, llegaba a nuestro país. Allí, en el Teatro Argentino, pudieron verse los primeros pasos de quien luego se convertiría en un referente de la comedia musical argentina:Sheila en "Hair", luego María Magdalena en “Jesucristo Super Star”, fueron los comienzos del extenso camino artístico de esta actriz y cantante, que continúa en la actualidad.En aquella puesta de “Hair” de los años 70, también irrumpía otra de nuestras grandes artistas:. A la par de su formidable carrera como cantante, Valeria seguirá incursionando en la comedia musical a lo largo de las siguientes décadas, como en, junto a Víctor Laplace y Cipe Lincovsky; la ópera rock, de Harold Prince, o enEn “Hair” además cantaba por primera vez: gran bailarina y una de nuestras pioneras del rock, encontró en la comedia musical un lugar donde refugiarse del constante hostigamiento policial que perseguía a los y las jóvenes vinculadas con el rock. Ya llegando a finales de los años 70, podía vérsela brillar en la obra Chicago, de la que también participó, y la gran vedette argentina, que supo transformarse en protagonista de musicales:Y en esta década otra pionera e ícono del teatro musical argentino, comenzaba a desplegar su talento,. Su enorme trayectoria incluye sus brillantes actuaciones enentre muchas otras obras.Cuando corrían los años 80, se estrenócon libro, puesta en escena y dirección de, textos y letras de Pedro Orgambide y música de Alberto Favero. Allí se relata la historia de Eva Perón desde su llegada a Buenos Aires hasta su muerte con tan solo 33 años de edad. Y desde una mirada local se deja en evidencia la estereotipada versión anglosajona.Su regreso, veintidós años después de aquel estreno a los escenarios de Buenos Aires en 2008, se anunciaba como “El Musical que honra la vida de la mujer más importante de la historia americana del siglo XX”. Pronto, en 2011, vendría, una obra musical dirigida y protagonizada por ella y con la dirección musical también de Alberto Favero que repasa la vida de la Merello, desde sus años de juventud hasta el final de su vida.En aquellos años 80, el programa de televisiónque serán fundamentales en la historia de la comedia musical argentina.cruzaban sus caminos de niñas entre canciones, y volverían a hacerlo en otras oportunidades. Las tres compartieron el escenario de la obra, en la que a Florencia y Deborah se sumó Ivana, en remplazo de otra gran artista del musical:Deborah Turza e Ivana Rossi, a cuarenta años de aquel comienzo en "Festilindo", en los cuales brillaron en cada obra de las muchísimas de las que participaron, festejan juntas en la actualidad ese recorrido en un show llamado, justamenteCorrían los años 90 y el musical argentino "Drácula", una mega producción artística que fue un éxito de taquilla, brindó el ámbito donde se lucieron numerosas artistas de nuestro país. Una obra inoxidable que atravesó décadas hasta el presente y que estuvo en cartel durante años con una veintena de protagonistas, entre ellas, y de las primeras,El musicalcontó con grandes talentos locales como fue el de la recordada y admirada, quien tuvo una trayectoria que la coloca entre las figuras indiscutidas de musical en nuestro país y en todos aquellos lugares del mundo donde pisó un escenario como Francia, Italia, México y Estados Unidos.Cuando obtuvo su primer protagónico envenía de ser parte del elenco de “Hair” y de la obra “"Sorpresas". Después del diluvio, la vimos brillar como el sol encabezando grandes musicales como "Broadway", "Gypsy" y "El beso de la mujer araña", de la que fue luego protagonista para la gira por los Estados Unidos.Sandra protagonizó "Chicago" junto a otra grande, Alejandra Radano, quienes formaron una dupla explosiva. “Tenemos una química sobre el escenario que nos sacamos chispas. Eso tiene que ver con una sintonía similar de trabajo, una pasión idéntica por la profesión y conque se da y que evidentemente no la notamos solo nosotras, sino que además se transmite hacia el público”, decía Sandra Guida sobre la coprotagonista de "Chicago" en declaraciones a la prensa.Radano, por su parte, confesaba tener “la dicha de poder hacer lo que uno quiere y poder juntarse con gente afín, con ideas afines en cuanto a la manera de trabajar y poder acceder a una excelencia en lo profesional”. El musical “Cabaret” fue otro de los espacios donde Alejandra Radano dio muestras de esa excelencia que siempre demostró como artista.Otra artista maravillosa que también estuvo en la piel de Sally Bowles fue. Las palabras de Pablo Gorlero en su crítica, lo decían todo:, a su derrumbe, en una composición admirable. Los miles de estudiantes de comedia musical deberían ver en este trabajo cuán importante es una actriz en el género: una gran composición sobre lo vocal y lo coreográfico. La intérprete, finalmente, le pega en medio del pecho al espectador con. Voz y cuerpo en un trabajo excelente”.Karina K tiene en su haber títulos como, del que fue parte dos veces, primero con Susana Giménez y luego con Griselda Siciliani;entre tantos otros.En los musicales creados por la reconocida directora Valeria Ambrosio que homenajearon a grandes artistas populares, tuvieron lugar los lucimientos infinitos deen el caso del tributo a la cantante italiana Mina; deen el tributo a Rafaella Carra; y nuevamente el de Ivana Rossi en las obras que homenajearon a Rita Pavone, y a Tita Merello, en este último caso, acompañada por las talentosasprotagonizó otras obras emblemáticas de la comedia musical comoque la consagraron en el ámbito local (aquí, fue galardonada, entre otros premios, con el Premio Konex a mejor actriz de comedia musical de la década), y también en el plano internacional tras presentarse en lugares como Madrid, Broadway y Londres.Por su último protagónico en "Piaf" obtuvo el premio Olivier Award Mejor Actriz de Comedia Musical al que había sido nominada oportunamente porEsta última aún en cartel en el Teatro Liceo, una interpretación magistral de Roger sobre la cantante francesa, y en donde también brilla la talentosísima Natalia Cociuffo, en los papeles varios que representa.Melania Lenoir, Florencia Otero, Marisol Otero, Josefina Scaglione, Alejandra Perlusky, Ángeles Díaz Colodrer, Paula Reca, Flor Anca, Laura Esquivel, Sofi Morandi, Laura Conforte, Julieta Nair Calvo, Georgina Barbarossa, María José Demare, Flor Benítez, Giselle Dufour, y muchas, muchísmas más intérpretes que le dieron voz propia apara ser algo nuestro. Porque no importa si es en Chicago o en algún Cabaret de Berlín, ellas, iluminadas bajo los focos de la noche teatral, con su voz y su magia siempre nos harán sentir como en casa. Nuestras damas del musical, orgullo argentino.