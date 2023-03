Los arqueros Carranza y Herrera anticipan el clásico cordobés

Foto: TW @CATalleresdecba

🗣️ “Jugar en casa y a cancha llena es un orgullo. Nos hace feliz el cariño de los hinchas y espero que la gente disfrute el partido de la misma manera que nosotros.” pic.twitter.com/oElYBiLXxA — Instituto ACC (@InstitutoACC) March 29, 2023

📢 Guido Herrera y Francisco Gualtieri participaron de la Conferencia LPF y expresaron sus sensaciones en la previa del duelo ante @InstitutoACC pic.twitter.com/cfGtWDHduX — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) March 29, 2023

Los arqueros y capitanes, de Instituto; y, de Talleres; coincidieron este miércoles en que se “definirá por detalles” el partido que disputarán el próximo domingo, cuando sus equipos se midan por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en uno de los clásicos que tiene la provincia de Córdoba.En un hotel céntrico de la capital cordobesa, ambos jugadores auguraron un buen resultado propio, aunque creen que será un “partido muy especial”,y que se jugará ante un estadio repleto, ya que en la cancha de Instituto solo habrá hinchas locales.“Siempre jugamos a cancha llena y es un orgullo. En Alta Córdoba no entra un alma más. Ojalá podamos regalarle una alegría a la gente", resaltó Carranza, arquero de la "Gloria", a la vez que consideró que el parate del fin de semana pasado les vino bien “para seguir entrenando" de forma competitiva.Herrera, a su turno, destacó: "Siempre hay cosas para mejorar, no encontramos la cantidad de punto que queremos y nos está faltando efectividad. Estos partidos se definen por detalles", dijo al recordar que la "T" lleva tres fechas sin victorias.“Habíamos arrancado con regularidad, después tuvimos problemas como todos, que son solucionables, pero no pudimos sumar de a tres", agregó el arquero de la "T" en la rueda de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).Carranza, por su lado, confía en extender la racha positiva de Instituto: “Recibiremos a Talleres de la mejor manera para jugar un lindo partido", expresó el arquero de la "Gloria", que llega al clásico ante los de barrio Jardín luego de la memorable victoria por 3-2 contra Boca en la Bombonera."Somos intensos, tratamos de presionar al rival. Ellos también juegan con intensidad y coincido en que el partido se definirá por detalles", concluyó Carranza.