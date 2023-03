"Mameluco" Villalba y su hijo a juicio por la venta de la cocaína adulterada

Las escuchas que ligan a "Mameluco" y otros integrantes de su banda con la cocaína adulterada

Una serie de escuchas telefónicas en las que Miguel Ángel "Mameluco" Villalba habla de "la droga fea" y en la que reconoce que los presuntos integrantes de su banda "hicieron cagadas y la sacaron a la venta", fue clave para los investigadores judiciales para vincular al capo narco con la cocaína cortada con carfentanilo, que causó 24 muertos y más de 80 intoxicados en el noroeste del conurbano en febrero del 2021.



La principal escucha tiene de un lado la voz de "Mameluco" desde su celda del penal federal de Rawson y de otro de los imputados Matías Pare y Ruiz, alias "Mocho".



En esa charla telefónica, Villalba, sin nombrar la cocaína adulterada, admite conocer sobre ese cargamento y dice "tiraron todo a la cancha lo que estaba para descartar. Hicieron todas cagadas".





Pare y Ruiz: Sacaron la droga fea. La sacaron a vender a la mañana.





"Mameluco" Villalba: Son locos también, eso estaba todo para no tirarlo (a la venta). Estaba todo para guardar.





PyR: Y bueno, pero lo tiraron, lo pusieron ahí para vender.





MV: Y ahora tenés armado este quilombito. Ahora lo manejo con Chucky esto.





PyR: Ya lo hablé. Me dijo que la mamá de Chaparro fue a hacer la denuncia y que en la comisaría ya tienen como 3 o 4 muertos. Pero la pateó para Puerta 8 (un asentamiento del partido de Tres de Febrero) .





MV: Puerta 8 ya lo allanaron. Ya se fue todo a la verga.





PyR: El Chucky pateó todo (la droga) para allá (para Puerta 8). Ahora está todo limpio acá (en Villa Loyola). Pero los nombran mucho a ustedes en la tele.





MV: ¿A mí y al Salvaje? (por su hijo Iván, a quien apodan de esa manera).





MPR - Al Salvaje por el nombre, le dice “Iván”. Berni (el ministro Sergio Berni) lo está nombrando a ustedes.





Por otra parte, el 2 de febrero de 2021, el mismo día en el que se dieron los casos de intoxicación por la cocaína adulterada, se registró la siguiente conversación entre una mujer identificada como Natalia Díaz, una de las supuestas encargadas de vender la droga, con uno de los imputados por integrar la organización liderada por "Mameluco", Gustavo Daniel Costa.





Natalia Díaz: Si sale eso de vuelta va a ser una masacre, allá en Puerta 8 dice que murieron dos.





Gustavo Daniel Costa: ¿En Puerta 8 también?





N: Sí.





GDC: Ahí me dijo "El Boli" que descarten eso, que no vendan.





N: ¿Quién te llevó esa mercadería? Él me estaba preguntando eso...





GDC: Y de acá, que me pasa siempre, es la Faby (en referencia a la imputada Fabiana Anabela Ruiz Díaz).





N: Sí, porque me dijo, ¿no sabés quién le alcanzó? Si dijimos que eso no se podía laburar, vender. Porque ya había probado dos (la droga) y casi se pasaron de largo ¿Te acordás con "Perro" y "Moqui"?





GDC: Sí, sí ¿Y qué hicieron? ¿Prepararon boluda?





N: La mezclaron, la mezclaron seguro.





GDC: Parece que sí, sabés que sí. Yo había escuchado que la estaban preparando, que le iban a poner no sé cuántos gramos.