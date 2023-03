Giuliano: "Hay dirigentes de otros partidos a los que les duele que el tren esté vivo"

La vuelta del tren a Mendoza.

La recuperación del transporte

Giuliano en Córdoba supervisando infraestructura ferroviaria.

Las críticas de Dietrich

El ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich criticó los costos de la recuperación ferroviaria.

Lo que dijo Macri

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostuvo este miércoles queAsí lo afirmó en el Seminario de Transporte Multimodal "El rol de los trabajadores en el transporte multimodal de la logística y servicios", donde se reunieron los trabajadores y trabajadoras del sector.elaborando una planificación basada en tres ejes: el desarrollo económico federal, la multimodalidad y en el sentido social de transporte".hay muchos cambios respecto a cuando asumimos en 2019, hemos aumentado la carga 88% por Trenes Argentinos Cargas; y no lo hubiésemos podido hacer sin los trabajadores y trabajadoras", agregó.Sin embargo, aclaró,lo dicen públicamente y hasta fueron ministros del área; son intereses que se contraponen; les duele que el tren esté vivo y hayamos invertido en trenes"."En el modo aéreo también hubo avances; y también hay algunos que piensan distinto y dicen que nuestra aerolínea de bandera hay que reprivatizarla y hasta eliminarla; desde que asumimos la gestión, Aerolíneas Argentinas creció muchísimo, nos trajo las vacunas, conecta 26 ciudades sin pasar por Buenos Aires; y también las low cost mejoraron notablemente, una de ellas tiene 13 aviones, tenía cuatro; todo esto es fundamental, es unir a los argentinos", dijo.Finalmente, sostuvo: "El transporte automotor dialoga permanentemente con el tren y el barco a través de los nodos logísticos que estamos construyendo, y el mundo portuario también avanzó mucho con la vía navegable troncal recuperando el peaje y el control a favor del Estado nacional".. Sin trabajadores no hay transporte y sin transporte no hay desarrollo económico ni social en el país", concluyó.Días atrás,y la integración de los barrios populares sobre terrenos ferroviarios de Rosario donde se aloja el narcotráfico".Y sostuvo que "en línea con esto, hablemos en serio y sin demagogia: qué priorizamos? ¿Cuánto nos cuesta a todos los argentinos el tren a Mendoza que tarda 28 horas? ¿A cuántos argentinos beneficia realmente? ¿De dónde sale esa plata? ¿Qué estamos dejando de hacer para operar este servicio?"-De la misma maneraNo podemos sostenerla, ¿para qué lo haríamos? Para que tengan todo tipo de privilegios, salarios especiales, jubilaciones especiales, contratos especiales. ¿Para qué la vamos a sostener? ¿Para sostener esta perversión?",El Seminario de Transporte Multimodal "El rol de los trabajadores en el transporte multimodal de la logística y servicios", que se desarrolló en la Universidad Provincial Ezeiza, contó con la participación de los trabajadores y trabajadoras y reunió a los principales gremios, sindicatos y asociaciones del sector.Además, participaron el subsecretario de Transporte Ferroviario, Agustín Special; el presidente de AA2000, Matías Patanian; el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y el rector de la Universidad Provincial Ezeiza, Daniel Galli, entre otros.