Llega la primera edición de Acá Poesía, dos jornadas abiertas con poetas, sellos y editores

Con la propuesta de llevar la poesía a lo académico, a un espacio de investigación, se realizará el jueves y el viernes la primera edición de, dos jornadas organizadas por elque proponen lecturas críticas, performances, conversaciones con poetas como Anahí Mallol y Alberto Muñoz, una feria librera y una charla con editores de poesía contemporánea.Las jornadas, abiertas y gratuitas, comenzarán los dos días a las 16 en el primer piso del porteño edificio de Avenida de Mayo 221, con invitados como Lara Segade, Lucas Margarit, Enzo Cárcano y Verónica Yattah entre otros poetas, investigadores, profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además de editores de los sellos Gog & Magog, Eloísa Cartonera, Santos Locos, Corregidor y Nebliplateada.El desafío de este encuentro es, explica a Télam Alejandra Laera, directora del instituto de investigación de literatura argentina Ricardo Rojas."Por eso vamos a ver que hay 'críticxs' y docentes haciendo lecturas performáticas en las que leen a otros poetas en relación con sus propios poemas", dijo y agregó que "también se van a escuchar lecturas críticas sobre poesía" que, subraya, es un espacio que es "muy importante no resignar".En esa línea, el cierre de la jornada del viernes, previsto para las 19.30, estará a cargo de la cantante, escritora y editora Gabriela Comte, quien interpretará canciones escritas hace unos 30 años por Muñoz, un poeta casi de culto que, antes de esa actividad, conversará con Ximena Espeche, una historiadora que a la vez es poeta., expresa Laera.El cierre del viernes, también a las 19.30, tendrá como protagonista a, una de las voces más potentes de la poesía argentina contemporánea, aunque posiblemente no de las más conocidas.Esa actividad tomará forma mediante una conversación entre el docente e investigador Carlos Battilana, Osvaldo Aguirre, "otro fan de Estela", señala Laera."Pero esto no termina acá", advierte y relata que después de esta charla habrá "una performance preparada especialmente para Acá Poesía", a cargo de Cristian Molina, profesor en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), "narrador y poeta muy desafiante de las convenciones", según dijo, quien "va a mostrar un perfil poco conocido de Estela en su espectáculo".Los editores estarán presentes con sus libros, manteniendo contacto directo con los lectores en una feria que abrirá los dos días.Además, habrá una charla dirigida por Ariel Bermani, el viernes a las 17.45, "con ‘lxs invitadxs’ de esta primera edición" intentando responder cuestiones como "qué diferencia exactamente a las editoriales independientes del mainstream editorial, el lugar de la poesía en el mercado del libro, los criterios de selección... y a partir de allí se hará una charla abierta con el público, que esperamos sea mucho y amplio", indica la organizadora.De la pandemia al presente -con festivales que se volvieron multitudinarios como el Poesía Ya!, ferias como la FED que reúne numerosas editoriales especializadas o premios como el Storni de poesía-, el género pareciera ganar un lugar en la escena pública que desmiente clichés como el que repite que la poesía no vende y propone la idea de que la poesía no se lee., reflexiona Laera.Para ella, es "muy importante y necesario ese cambio en cantidad y visibilización, aun con los riesgos de la disparidad en los materiales"."Por eso mismo -dice-, por los efectos visibles de la autogestión de poetas y editores (ferias, festivales, lecturas públicas, etc.), es que descreo de la victimización y prefiero sostener una posición de agencia"."En ese sentido - agrega-, y no como poeta ni especialista en poesía, es que me entusiasma tanto la realización de estas jornadas trayendo la poesía a un instituto de investigación de la facultad de un modo a la vez académico, creativo y festivo".La programación completa de las jornadas se puede consultar aquí