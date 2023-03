Los pensamientos corporales de los grandes filósofos

Gilles Deleuze. Ilustración de Osvaldo Révora.



“No se debería contener una vida en el simple momento en que la vida individual enfrenta la muerte universal. Una vida está en todas partes, en todos los momentos que atraviesa tal o cual sujeto viviente y que se miden por tales o cuáles objetos vividos.que no hacen sino actualizarse en los sujetos y los objetos. Esta vida indefinida no tiene en si misma momentos (aun cuando los momentos le son muy próximos). Ella sólo tiene entretiempos, entre-momentos”. (Gilles Deleuze)es el título del último escrito de Deleuze previo a su suicidio.Ya no podía respirar y esto le impedía dar clases en la Universidad, fuente de sus pasiones alegres.No dice del Plano de Inmanencia al plano de Trascendencia, planos que van de la Horizontal -el mundo de las Mil Mesetas, de los rizomas- a la Vertical, cualquier trascendencia de la que se trate.El cuerpo de Deleuze está en sus escritos que respiran otros airesLeo en el prólogo al libro"Yo creo en el secreto, es decir en la potencia de lo falso, mucho más que en los relatos que dan testimonio de una creencia en la exactitud y la verdad. Aunque no me mueva, aunque no viaje,que solo puedo medir con mis emociones, expresándolos en mis maneras más oblicuas y desviadas en mis escritos ...hay que pensar en términos de incertidumbre... atravesar tal o cual zona de intensidad del cuerpo... El cuerpo no está en la confesión sino en la recreación.", pero no por la similitud de los conceptos sino por lo que los cuerpos resonaron en mí. Nietzsche acumulaba diagnósticos por las formas variadas que adquiría su enfermedad venérea yque luego de varios días, tal vez meses de enfermedad, de reclusión en el encierro al que la enfermedad lo llevaba, descubre el retorno a la salud a través del encuentro con una naturaleza sanadora.Y sin embargo,. Así leo en"El pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo: con él se logra superar más de una mala noche".