Presentaron el libro “Planificar la ciudad en tiempos de desigualdad"

"La brecha que separa a quienes más tienen de aquellos que cada día afrontan su realidad habitando este mundo desde la más absoluta marginalidad, no es nuevo. Sin embargo, la irrupción de la pandemia vino a evidenciar como nunca esta desigualdad y, tal como lo refiere la obra que nos convoca, también a profundizarla"

Los autores

El libro, de Luciano Scatolini, Juan Ignacio Duarte y Luís Baer, con la colaboración de Agustín Bontempo, editado por Café de las Ciudades, fue presentado a sala llena en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)."Las ciudades crecen, pero no incluyen a toda la población. Son el reflejo de una sociedad cada vez más desigual. El libro cuenta en primera persona, ya que sus autores son responsables de las políticas de desarrollo territorial, cuáles son las acciones y las limitaciones que tiene el Estado para reducir los desequilibrios y asimetrías que tiene nuestro territorio, en el cual el 93% de la población habita en ciudades, más del 40% en el 1% del territorio (AMBA) y alrededor de 1.1 millones de familias viven en barrios informales a lo largo y ancho de la República Argentina, situación que se vuelve más alarmante aun cuando se revisan los datos a nivel global, donde más de mil millones de personas carecen de una vivienda digna", señalaron los organizadores."La brecha que separa a quienes más tienen de aquellos que cada día afrontan su realidad habitando este mundo desde la más absoluta marginalidad, no es nuevo. Sin embargo, la irrupción de la pandemia vino a evidenciar como nunca esta desigualdad y, tal como lo refiere la obra que nos convoca, también a profundizarla", agregaron.El libro da cuenta de las disputas e intereses que dificultan modificar la correlación de fuerzas en el reparto de la renta urbana y los logros que se obtuvieron. Se posiciona desde los límites que impone el sistema en el que vivimos y las posibilidades concretas de transformar esta realidad a partir de un rol activo del Estado y la necesidad de contar con protagonistas convencidos de que un mundo mejor, equitativo y socialmente justo es posible a partir de políticas públicas que vayan en esa dirección y con sociedades que puedan comprometerse íntegramente con esta tarea.“La tarea es resultado de la idea. Y a la idea la movilizan sueños. Nosotros no somos burócratas, comentaristas, ni académicos, somos militantes políticos que atravesamos el hilo de la historia para dejar una huella, esperando que sean otros los que la transiten y la hagan más claramente definitiva para convertirla en camino”, planteaorn los autores.Luciano Scatolini es abogado y escribano (UNLP), especialista en Derecho Administrativo, docente e investigador, y actualmente se desempeña como Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación. Por su parte, Juan Ignacio Duarte es licenciado en urbanismo (UNGS) y especialista en Políticas de Suelo (LILP), además de docente universitario. Actualmente se desempeña como Secretario de Planeamiento, Hábitat y Vivienda de Villa Gesell. Luís Baer es licenciado y doctor en Geografía (UBA), Magister en Economía Urbana (UTDT) y especialista en Políticas de Suelo (LILP). Es docente universitario e investigador del CONICET y actualmente se desempeña como Director de Asistencia y Vínculo Territorial de la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación.Por último, Agustín Bontempo es comunicador y docente (UBA), periodista y docente de Gestión de Plataformas Digitales (ETER) y Comunicación Política (UCALP). Actualmente se desempeña como asesor de la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación.