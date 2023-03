La paz total en Colombia crea un "potencial real" para reducir cultivos ilícitos

De acuerdo con el último informe anual de Unodc, en Colombia hubo un incremento del 43% en el área sembrada con hoja de coca. Foto: Gustavo Amerelle

La directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch,para reducir las áreas sembradas con hoja de coca, aunque recalcó que para que eso ocurra "es importante que haya una presencia del Estado" en los territorios recuperados."Justo antes del acuerdo de paz con las FARC (en 2016) aumentó el cultivo porque hubo un tipo de incentivo perverso por el que todo el mundo sabía que iba a acceder a programas de desarrollo alternativo si tenían cultivos",El escenario del posacuerdo, junto a otras organizaciones guerrilleras y grupos criminales coparon los territorios abandonados por las FARC y mantuvieron al narcotráfico como una de sus fuentes de financiación, de acuerdo con datos oficiales y de la ONU."Hemos hablado con el gobierno de Colombia y es consciente de todo esto. Si van a negociar con nuevos grupos, es importante que haya un plan para tener la presencia del Estado inmediatamente después, porque si no siempre existe el riesgo que otros ocupen ese territorio","Obviamente la paz siempre es buena idea y creo que hay un potencial real para reducir los cultivos. Estos cultivos están en unas zonas muy vulnerables, donde no hay presencia del Estado, no hay desarrollo, entonces hay mucho potencial en mejorar la situación", añadió.De acuerdo con el último informe anual de Unodc,, que pasó de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, con el 62% de esos cultivos concentrados en zonas de mayor vulnerabilidad (Nariño, Norte de Santander y Putumayo).Con la llegada de Gustavo Petro al poder en agosto de 2022, el Ejecutivo planteó modificar la política antidrogas que, a criterio del mandatario, "fracasó" al provocar un millón de muertos en Latinoamérica y crear organizaciones criminales con "más poder" que muchos gobiernos regionales.Entre otros puntos, el nuevo enfoque propuesto por Petro impulsa la prevención de la drogadicción por sobre la criminalización, desarrollar una tarea conjunta con otros países de la región y eliminar la erradicación forzosa para pasar a una voluntaria mediante incentivos para pequeños cultivadores, una política que no rige para los que son productores de hoja de coca a escala industrial.Sobre esto último y basada en la evidencia,"Hemos podido comparar zonas donde hubo erradicación forzosa con otras en las que hubo erradicación voluntaria con programas de desarrollo alternativo y pudimos ver que hay mucha menos siembra en las últimas", abundó.La agencia que dirige, por ejemplo, colabora con campesinos para la sustitución de cultivos ilícitos por otros como el cacao, el caucho, el café, la caña de azúcar y la miel.y "la presencia del Estado", entre otros aspectos."Lo que es importante, es tener un enfoque integral, holístico, equilibrado, teniendo en cuenta todos los aspectos, trabajar conjuntamente entre países y saber lo que está pasando porque las cosas están siempre cambiando", manifestó., una muestra de lo fuerte que es el cultivo de hoja coca en la región que no solamente creció en Colombia, sino también en Perú (más de un 30%) y en Bolivia (más de un 4%) en 2021 respecto al año anterior., que tiene como destinos más importantes a Estados Unidos y Europa, aunque Welsch señaló que el mercado sudamericano es también "muy grande" y recordó que 21,5 millones de personas utilizaron esa sustancia en el mundo en 2021, "el nivel más alto que vemos".La cocaína, por lo que "es tan importante prevenir que sea un problema en la región", advirtió Welsch., tráfico de armas, la tala y la minería ilegal., el combate de drogas ilícitas (con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas) y la respuesta de la justicia penal al narcotráfico y la corrupción asociada.El proyecto tendrá foco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires y la de Santa Fe, tendrá una duración inicial de tres años y cuenta con una financiación de 1,3 millones de dólares del Departamento de Estado de Estados Unidos.