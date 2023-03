La militiancia kirchnerista realizará en Chaco un nuevo plenario por la candidatura de CFK

Al igual que sucedió en el plenario de Avellaneda, CFK no participará del encuentro militante. / Foto: prensa

Con la consigna "Democracia sin proscripción", el kirchnerismo realizará este sábado en la ciudad de Resistencia, Chaco, un nuevo "plenario de la militancia" eny con el objetivo de impulsar su participación en las listas del Frente de Todos (FdT) de cara a las elecciones de este año.Se trata del segundo encuentro de este tipo: el primer plenario fue el pasado 11 de marzo en el partido bonaerense de Avellaneda, con el lema, en coincidencia con el aniversario de la victoria electoral de Héctor Cámpora en 1973.La denominada-que reúne periódicamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner; intendentes; gremialistas y los máximos referentes de los partidos que integran Unidad Ciudadana- se trasladó ayer por la noche a la sede porteña de la CTA, cuyo anfitrión fue el secretario general y diputado Hugo Yasky.A los miembros de la "Mesa de Ensenada" -Andrés Larroque; Mario Secco; Roberto Baradel; Teresa García; Daniel Catalano; Martín Sabbatella; Carlos Castagnetto; Fabián Cagliardi; Héctor 'Gallego' Fernández y Marcelo Koenig, entre otros- se sumó también el gobernador chaqueño,En la reunión del martes a la noche, se formalizó la convocatoria para el encuentro del sábado, que será el primer plenario de la militancia fuera de la provincia de Buenos Aires, uno de los objetivos planteados por el grupo que motoriza la candidatura de Cristina Fernández.El encuentro del Nordeste, según informaron los organizadores, será el próximo sábado en la Gala Convenciones de Resistencia, a partir de las 16.30, con la presencia de militantes provenientes de las provincias de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes.La apertura estará a cargo de dirigentes chaqueños. Luego se realizará el debate en comisiones y a las 18.30 tendrá lugar el acto de cierre, del que todavía no se definió si participará Máximo Kirchner, según confirmaron a Télam desde su entorno.Al igual que sucedió en el plenario de Avellaneda,y "deberían ser la candidata" a presidenta en las próximas elecciones.En el marco de una gira que realiza en la provincia de Buenos Aires para presentar su libro 'Argentina merece más', Capitanich fue consultado sobre su posible postulación en caso de que Cristina Kirchner desista de presentarse: "No hay que poner el carro delante de los caballos", respondió."Primero hay que discutir en serio un plan de gobierno y la formación de un equipo con la suficiente idoneidad para llevarlo adelante", afirmó.En ese sentido, manifestó que, "en el Frente, todos deberíamos estar abiertos a un debate popular y democrático. Todos los actores deberíamos converger en este debate".Ante las distintas tensiones internas en la coalición opositora, Capitanich destacó que "hay que tener la capacidad de conducir la diversidad, pero también conocer cual es el factor de acumulación y cuáles son los puntos de contradicción".Durante el primer plenario en Avellaneda, varios dirigentes del FdT ya habían anunciado que iba a haber "más acciones militantes" con el objetivo de "romper con la proscripción" a la exmandataria, tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que recibió en el juicio de la causa Vialidad.En aquella oportunidad, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del FdT, Teresa García, adelantó a Télam que "el grupo Ensenada ha decidido que esta sea la primera de las convocatorias, que no van a parar hasta fines de junio", cuando se oficialice la presentación de las listas electorales."Vamos a realizar estos actos militantes en todos los distritos. Fundamentalmente, la tarea que nos vamos a dar es hablar con todos los compañeros para que podamos dar la pelea dónde hay que darla. Cristina es la única candidata", afirmó la legisladora.En el primer plenario de la militancia también se presentó un documento titulado:En esa oportunidad, el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda contó con el típico color de los actos kirchneristas, pero tuvo mayor relevancia una cántico que se repitió en varias oportunidades y que le dio el espíritu al plenario: "Cristina, presidenta. Cristina, presidenta".