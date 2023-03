El futuro del campeón tras los festejos: búsqueda de rivales y definición de contratos

El equipo argentino ante Curazao (foto Emilio Rapetti).

El equipo de Curazao (foto Emilio Rapetti).

El cuerpo técnico del seleccionado argentino (foto Emilio Rapetti).

Después de una semana emocionalmente intensa, los campeones del mundo en Qatar 2022 dejan el país con dos cuestiones pendientes antes de la vuelta a la competencia oficial con el seleccionado argentino: la definición de sus próximos rivales y la definición del futuro deportivo de cuatro de sus máximos referentes.de Qatar pero en lo sucesivo el equipo deberá retomar la exigencia que le permita llegar en las mejores condiciones al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre.El DT Lionel Scaloni tendrá como tarea retroalimentar el espíritu ganador de la Selección y mantenerla en un plano de competitividad que honre la condición de campeones mundiales obtenida de forma brillante entre noviembre y diciembre pasado en Medio Oriente."La pelota corre y hay que seguir. Nos gusta competir y los chicos quieren hacerlo", aseguró después de la prueba sin resistencia de Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades.El derecho a festejar la Copa del Mundo en el país fue prioritario sobre el aspecto deportivo y la disciplina profesional.En lo sucesivo, la Selección retomará su metodología habitual con la cabeza puesta en el primer partido oficial de 2023 que será ante Ecuador nuevamente ante su encantado público.Pero antes, en junio,y las dificultades que eso conlleva desde que Europa se encerró en su propia competencia interna.Scaloni se despreocupó del tema en la medida que vea a sus futbolistas entrenar "con tensión" y encarar cada partido con intensidad, algo que lo dejó conforme en estos festivos amistosos.Veremos cuál es la más lógica y qué se decide. No tenemos nada claro", asumió el entrenador.Entre el 12 y el 18 de junio y del 19 al 25,La definición del futuro deportivo es un tema individual pero con un impacto importante para la Selección, especialmente en el caso de Messi, quien a sus 35 años desea mantenerse en la elite después de un 2022 soñado con la camiseta argentina.su actual y anterior club. "No estoy en su cabeza, no sé que es lo que va a hacer y no corresponde que me meta. Quiero que juegue y sea feliz", eludió Scaloni sobre el tema.En cuanto a los casos restantes, Di María (35 años) y Otamendi (34) posiblemente renueven con Juventus y Benfica; Paredes (28) saldrá con seguridad de Turín y Lo Celso deberá retornar al Tottenham Hotspur caído su préstamo en Villarreal., que ampliarán su cupo clasificatorio a 6,5 para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.Los campeones del mundo comenzarán ante Ecuador (local) y Bolivia (visitante); en octubre jugarán frente a Paraguay (local) y Perú (visitante) y en noviembre cerrarán el año con una combinación muy atractiva: Uruguay en casa y Brasil de visitante.