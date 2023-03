Presentaron la primera plataforma para personas con Trastornos del Espectro Autista

En la Argentina uno de los principales problemas que registran las familias es que en muchas provincias no hay profesionales ni servicios para que accedan a un diagnóstico temprano. / Foto: Leo Vaca

Cómo ingresar a la plataforma

¿Cómo sumarse? 💙



1️⃣ Ingresa a https://t.co/UQK5doaoU9

y hacer click en “SUMATE”

2️⃣ Luego, en la opción “Registrate ahora”

completar los datos solicitados

3️⃣ El usuario deberá armar su propio perfil y elegir la opción de “persona natural” o la de “servicios y recursos” pic.twitter.com/zZ2rMxlvWV — AutismoRed (@autismo_red) March 17, 2023

La primera plataforma digital gratuita para personas cony sus familias, que fue lanzada este miércoles, posibilitará encontrar en un solo lugar recursos de educación, salud, comercios amigables y actividades de ocio, gracias a su funcionamiento con un sistema de geolocalización, lo que se espera beneficie a las más de 500 mil personas que viven con esta condición en el país.permitirá la interacción entre personas con condiciones del espectro autista, así como familiares directos e indirectos, con servicios y recursos de profesionales, organizaciones y empresas que estén ubicadas cerca o de manera online para facilitar el acceso a sus derechos, según sus promotores."Frente a un diagnóstico de autismo, o la presunción del mismo, muchas familias están a la deriva, sin encontrar los recursos necesarios en la zona que viven. La búsqueda de apoyos, recursos profesionales, escuelas, y tantas otras necesidades, trae angustia y estrés a las familias, por eso poder contar con una plataforma como Autismored donde encontrar todo en un solo lugar es clave", dijo a Télam Carina Morillo, co-fundadora de la, una de las organizaciones que impulsa esta iniciativa.También un espacio para ocio, con figuras de apoyo para el ocio y la recreación, empresas, organizaciones y agencias de turismo; inserción laboral, con oportunidades de empleo, preparadores y coaches laborales, organizaciones y consultoras, formación laboral y talleres protegidos; y legal, con abogados, consejeros legales y organismos que defienden los derechos de las personas en el espectro autista."Queremos que sea una red autogestiva y que se vaya alimentando de las personas, las familias, los profesionales, los comercios amigables y las organizaciones que se vayan sumando. La idea es que puedan ver que tienen cerca de sus casas y sino aprovechar los servicios virtuales que hay, que luego de la pandemia crecieron mucho", aseguró Morillo.Cualquiera puede nacer con autismo y no hay, hasta ahora, estudios que indiquen cómo prevenirlo; sin embargo, la detección temprana mejora considerablemente el pronóstico."Autismored va a acortar distancias y los tiempos. Hoy en día entre el momento que un padre sospecha y efectivamente llega al diagnóstico de su hijo pasan en promedio 18 meses, es un montón. Queremos que las familias puedan conseguir cuanto antes los recursos que necesitan y que accedan a servicios que les permita solucionar este problema", aseveró Morillo.Según la revista médica británica, el autismo afecta a 78 millones de personas en todo el mundo y la mayoría de ellas no tiene acceso adecuado a servicios de salud, educación y asistencia social.En la Argentina se estima que más de 500 mil personas están dentro del espectro autista y el 80% de las que son adultas están desempleadas"La principal barrera es la accesibilidad, hoy todavía una familia tiene que recorrer 35 escuelas para conseguir vacante. El problema es el entorno y los prejuicios que hay sobre estas personas, hay muchos mitos, es el principal desafío que encontramos. Aspiramos que puedan gozar de sus derechos, que puedan tener una vida lo más autónoma posible y para esa autonomía hace falta que el entorno sea accesible", aseguró Morillo.Autismored es impulsado por el Rotary Club de Montserrat junto a Fundación Brincar, Asociación Argentina de Padres Autistas (Apadea), el Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condición del Espectro Autista (Panaacea) y Globant."Queremos que Autismored no solo sea una plataforma que brinda información referida y geolocalizada de la Condición del Espectro Autista, sino que más adelante se convierta en un espacio donde las familias puedan compartir y socializar sus propias experiencias con otros pares que atraviesan situaciones similares", expresó el director de Apadea, Ricardo Saldaña.Para registrarse en Autismored hay que ingresar a autismored.org y hacer click en el botón amarillo. Allí se puede seleccionar entre(para personas con autismo, familiares o conocidos) o la opción(para organizaciones, empresas o entornos amigables).