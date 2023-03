Rusia moviliza sus misiles intercontinentales en Siberia

Los misiles Yars pueden alcanzar objetivos a más de 11 mil kilómetros de distancia. / Foto: AFP.

"Todas las notificaciones, todo tipo de notificaciones, todas las actividades en virtud del tratado (New Start), serán suspendidas, no se llevarán a cabo" Serguei Riabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia

Siberia, escenario de las últimas maniobras militares. / Foto: AFP.

Armas nucleares tácticas

Rusia continúa con el despliegue de armas tácticas en Bielorrusia. / Foto: AFP.

Rusia inició este miércoles maniobras militares en Siberia que incluyen el despliegue de misiles intercontinentales con capacidad nuclear y comunicó que dejará de informar a Estados Unidos de sus ensayos misilísticos, en plena tensión con Occidente por la guerra en Ucrania.El viceministro de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, afirmó quedespués de suspender previamente su participación en el único pacto de armas nucleares con Estados Unidos que aún regía.El mes pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió el tratado New Start , alegando que Rusia no podía aceptar las inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en virtud del acuerdo en momentos en que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente que su objetivo es la derrota de Rusia en Ucrania.. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo inicialmente que Moscú seguiría notificando a Estados Unidos sobre los lanzamientos de prueba planificados de sus misiles balísticos, pero la declaración de Riabkov reflejó un cambio de rumbo., dijo Riabkov a medios rusos cuando se le preguntó si Moscú también dejaría de emitir avisos sobre las pruebas de misiles planificadas, informó la agencia de noticias rusa Tass.“Todas las notificaciones, todo tipo de notificaciones, todas las actividades en virtud del tratado, serán suspendidas, no se llevarán a cabo, independientemente de la posición que pueda tomar Estados Unidos”, señaló.En Siberia, en tanto, las Fuerzas de Misiles Estratégicos de las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron ejercicios militares que incluyen el despliegue de, con capacidad nuclear.Según informó el Ministerio de Defensa, como parte de los simulacros las lanzadoras móviles maniobrarán en tres regiones de Siberia., dijo la nota.El Ministerio de Defensa reseñó que, informó la agencia de noticias DPA. El comunicado no dijo cuánto durarán las maniobras.Las Fuerzas de Misiles Estratégicos son una rama de las Fuerzas Armadas rusas y el principal componente de sus fuerzas nucleares. En tanto, lEl gran ejercicio militar comenzó días después de que Putin anunciara que Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia , vecino y aliado de Rusia., que son capaces de destruir ciudades enteras.La decisión de Putin de poner las armas tácticas en Bielorrusia siguió a sus repetidas advertencias de que Moscú estaba listo para usar "todos los medios disponibles", una referencia a su arsenal nuclear, para defenderse de los ataques en territorio ruso.Funcionarios rusos han emitido un aluvión de declaraciones agresivas desde que sus tropas ingresaron a Ucrania, advirtiendo que el continuo apoyo occidental a Ucrania planteaba la amenaza de un conflicto nuclear.En declaraciones publicadas este martes, Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, que preside Putin, advirtió a Estados Unidos y sus aliados que no abriguen esperanzas de que Rusia sea derrotada en Ucrania .al que Moscú no podría responder, una supuesta creencia que describió como “estupidez miope, que es muy peligrosa”.“Rusia es paciente y no está tratando de asustar a nadie con su superioridad militar, pero tiene armas modernas únicas capaces de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de una amenaza a su existencia”, dijo Patrushev.