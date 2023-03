Netanyahu: "Israel es un país soberano que adopta sus decisiones"

Netanyahu le respondió a Biden pero recordó que la alianza con los Estados Unidos "es irrompible" / Foto: AFP.

Las protestas contra la reforma judicial llevaron al gobierno de ultraderecha a abrir un compás de espera / Foto: AFP.

Sindicatos, partidos de la oposición y ciudadanos de a pie salieron a las calles para frenar la reforma / Foto: AFP.

Alianza irrompible

Netanyahu abrió un campás de espera en la reforma judicial para evitar "una guerra civil"

Crisis con final abierto Israel vive una extendida crisis desde principios de año, cuando la alianza de Gobierno -la más orientada a la ultraderecha de la historia del país- lanzó una reforma judicial que había promocionado en la campaña electoral que la llevó al poder.



La iniciativa encontró una férrea resistencia de parte de la oposición, los sindicatos, las asociaciones civiles y la ciudadanía en general, que entienden que avasalla facultades de los jueces y la Corte Suprema en beneficio del Poder Ejecutivo.

Biden dijo estar "muy preocupado" por lo que sucede en Israel / Foto: AFP:

En busca de consensos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó este miércoles las críticas que le formuló su par estadounidense Joe Biden respecto de su gestión de la crisis que originó su proyecto de reforma judicial , al asegurar que Israel es "un país soberano que adopta sus decisiones en línea con la voluntad popular", y no "".El líder ultraderechista israelí reaccionó con vehemencia frente al presidente del principal aliado del país en Medio Oriente, luego de que Biden se declarara públicamente "muy preocupado" por la salud de la democracia israelí y advirtiera que Israel "no puede continuar por este camino", reprodujo la agencia de noticias Sputnik."Como muchos grandes partidarios de Israel, estoy muy preocupado. Y me preocupa que lo entiendan bien", dijo Biden a los periodistas que le preguntarony el intento de Netanyahu de imponer una reforma judicial que para la oposición y amplios sectores de la población resultaría un avance sobre las facultades de los jueces."No pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro", abundó el líder demócrata, lo que despertó una altisonante respuesta de Netanyahu primero, luego matizada por otras apreciaciones algo más conciliadoras.El premier recalcó que Israel "está comprometido a fortalecer la democracia" frente a la crisis institucional y social originada por el proyecto de reforma judicial que impulsa la coalición de ultraderecha que lidera, y quey otros sectores que se manifestaron adversos."Conozco a Biden desde hace más de 40 años y aprecio su compromiso de larga data con Israel. La alianza entre Israel y Estados Unidos es irrompible y siempre supera los desacuerdos ocasionales", dijo Netanyahu en un intento de poner paños fríos a la situación.Sin embargo, no se privó de reiterar que "Israel es un país soberano que adopta sus decisiones en línea con la voluntad popular y, incluso de sus mejores amigos"."Mi administración está comprometida a fortalecer la democracia restaurando el adecuado equilibrio entre las tres ramas de gobierno, algo que esperamos hacer a través de un amplio consenso", insistió a través de una serie de mensajes en su cuenta en Twitter, reprodujo Europa Press.Netanyahu anunció el lunes que había decidido detener la aprobación de la cuestionada iniciativa en el Parlamento para "evitar una guerra civil",que alcanzaron su clímax esta semana.En un mensaje a la Nación al cierre de otra jornada de protestas en contra de la reforma y una primera contramanifestación a favor, dijo que queríacon sus oponentes políticos.El martes, los líderes del oficialismo y de la oposición concluyeron la primera ronda de conversaciones con "buen ánimo" y el diálogo continuará en los días sucesivos.