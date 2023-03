Hugo Ibarra llegó temprano al predio de Boca en Ezeiza ahora como ex DT

Ibarra dirigió a Boca en 36 partidos, de los que ganó 20, igualó 7 y perdió 9 (foto Julián Álvarez).

Hugo Ibarra, despedido de su cargo como entrenador de Boca Juniors, llegó este miércoles temprano al predio que el club posee en Ezeiza y se estima que se despedirá del plantel profesional que recién entrenará por la tarde bajo las órdenes de Mariano Herrón, quien será el DT en forma interina hasta que se designe a uno nuevo., y en su primera jornada como ex DT luego de haber sido cesado en el cargo, ocho meses después de haber asumido.Ibarra tiene planeado despedirse del plantel que recién retomará los entrenamientos bajo la conducción de Herrón, el DT de la división Reserva, y el exfutbolista Claudio Morel Rodríguez (se desempeña en las divisiones inferiores) a partir de las 16 según lo comunicó el club.que se acentuó luego de la derrota ante Instituto, de Córdoba, por 3-2, en la Bombonera, el 19 de marzo pasado, y también a raíz del flojo nivel que exhibía el equipo."Este cuerpo técnico no continúa más y, aunque son amigos, acá no se mezcla eso con el trabajo. Ahora el primer equipo lo tomarán los entrenadores de reserva", anunció ayer el colombiano Mauricio "Chicho" Serna, uno de los miembros del Consejo de Fútbol, en esta última referencia apuntando a Herrón.Una vez concluido el ciclo del formoseño Ibarra, múltiple campeón con Boca como futbolista y también ganador como DT con sus títulos en la Liga Profesional de noviembre pasado y la Recopa Argentina de hace un mes,Martino, de 60 años, será contactado en las próximas horas ya que el deseo del Consejo de Fútbol de Boca es resolver el tema cuanto antes para que debute el 9 de abril ante Colón, por la décima fecha de la Liga Profesional.ya que dirigió al Barcelona, de España, nada menos, y los seleccionados de Argentina, Paraguay y México.En principio, entonces, Herrón y el paraguayo Morel Rodríguez (aunque también se mencionó a Blas Armando Giunta, quien trabaja en las divisiones inferiores) conducirán a Boca en los partidos del sábado ante Barracas Central, como visitante, y el 6 de abril en el debut en Copa Libertadores frente a Monagas, en Venezuela.