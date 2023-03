China amenazó a EEUU por la escala que hará en el país la presidenta de Taiwán

La presidenta Tsai Ing-wen hará una gira por Latinoamérica. Foto: AFP.

China considera a Taiwán parte de su territorio, y en los últimos meses aumentó la presión sobre la isla, arrebatándole algunos de sus cada vez menos aliados

Las visitas de tránsito a través de los Estados Unidos por parte de los presidentes taiwaneses han sido rutinarias a lo largo de los años

Tsai transitó por Estados Unidos seis veces entre 2016 y 2019 antes de frenar los viajes internacionales con la pandemia de coronavirus

Joe Biden, presidente norteamericano. Foto: AFP.

Xi Jinping, presidente chino. Foto: AFP.

China amenazó este miércoles con "contramedidas" a una prevista reunión entre la presidenta de Taiwán y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante una escala en este país que hará la líder en un viaje a Centroamérica.China considera a Taiwán parte de su territorio, y en los últimos meses aumentó la presión sobre la isla, arrebatándole algunos de sus cada vez menos aliados y sobrevolándola con cazabombarderos casi a diario., lo que redujo a solo 13 el número de estados que reconocen a Taiwán como un país independiente. Estados Unidos no está entre ellos, pero es el principal proveedor de armas de la isla autónoma.La presidenta Tsai Ing-wen enmarcó su viaje como una oportunidad para mostrar el compromiso de Taiwán con los valores democráticos en el escenario mundial, al partir este miércoles de Taiwán para comenzar su gira de 10 días por América., y seguirá siendo una fuerza para el bien en el mundo, continuando un ciclo de bondad, fortaleciendo la democracia en el mundo”, dijo.“La presión externa no obstruirá nuestra resolución de comprometernos con el mundo”, agregó poco antes de abordar el avión.Se espera que el 5 de abril se detenga en Los Ángeles en su camino de regreso a Taiwán, momento en el que está programada tentativamente la reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy.Las paradas en Estados Unidos son las que más atención concitan.El vocero de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Gabinete chino, Zhu Fenglian, denunció este miércoles la escala de Tsai en su camino a los aliados diplomáticos en América Central y exigió que ningún funcionario estadounidense se reuniera con ella.“Nos oponemos firmemente a esto y tomaremos contramedidas decididas”, dijo Zhu. Estados Unidos debería “abstenerse de organizar las visitas de tránsito de Tsai Ing-wen y de que se ponga en contacto con funcionarios estadounidenses, y tomar medidas concretas para cumplir con su compromiso solemne de no apoyar la independencia de Taiwán”, agregó, informó la agencia de noticias AFP.En tales visitas no oficiales en los últimos años, Tsai se reunió con miembros del Congreso y grupos cívicos taiwaneses-estadounidenses, y fue recibida por el presidente del Instituto Estadounidense en Taiwán, la organización sin fines de lucro administrada por el Gobierno de Estados Unidos que mantiene relaciones no oficiales con Taiwán.Tsai transitó por Estados Unidos seis veces entre 2016 y 2019 antes de frenar los viajes internacionales con la pandemia de coronavirus. En reacción a esas visitas, China arremetió retóricamente contra Estados Unidos y Taiwán.Sin embargo,por el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, el comercio y los derechos humanos.Luego de una visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en 2022, Beijing lanzó misiles sobre el área, desplegó buques de guerra a través de la línea media del Estrecho de Taiwán y realizó ejercicios militares en un bloqueo simulado de la isla.Beijing también suspendió las conversaciones climáticas con Estados Unidos y restringió la comunicación entre militares con el Pentágono.Beijing ve el contacto oficial estadounidense con Taiwán como un estímulo para hacer permanente la independencia de facto de la isla, un paso que los líderes estadounidenses dicen que no apoyan.Bajo la política de "Una China", Estados Unidos avala la opinión de Beijing de que tiene soberanía sobre Taiwán, pero considera el estado de Taiwán como inestable.Taiwán es un socio importante para Washington en el Indo-Pacífico.La administración Biden también ha dicho que hallazgos de inteligencia de Estados Unidos muestran que China está considerando enviar armas a Rusia para su guerra en curso en Ucrania, pero no tiene evidencia de que Beijing lo haya hecho todavía.Sin embargo,. Esa fue la primera reunión cara a cara entre los aliados desde antes de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania hace más de un año.