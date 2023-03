Renunció la concejala de Chacabuco que reivindicó los vuelos de la muerte

Repudio de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense

La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense repudió a Silvia Gorosito "por su apología del terrorismo de Estado" y pidió su expulsión del Concejo Deliberante de esa ciudad por sus publicaciones celebratorias de la dictadura.



"El contenido agraviante de sus publicaciones pretende desandar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se abrió en nuestro país a partir de la recuperación de la democracia de la que se cumplen 40 años", indicó en un comunicado.



"Una representante del pueblo debería cumplir con el código de ética pública, estar imbuida de los valores democráticos y en caso de no hacerlo, debe ser juzgada por apología del delito", señalaron en el texto desde el organismo.



"Desconoce absolutamente los estándares de Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición con lo que los tres niveles del gobierno deben entender las obligaciones precisas y taxativas derivadas de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que el Estado ha ratificado y tienen jerarquía constitucional", señaló la subsecretaría de DDHH bonaerense.



"Destacamos que todos los bloques del Concejo Deliberante de Chacabuco, incluso el suyo, hayan repudiado sus dichos y que su partido, la Coalición Cívica, haya expresado que no se siente representado en ellos", concluye el comunicado.