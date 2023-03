Lionel Scaloni: "La idea es que nadie se relaje en la selección"

Lionel Scaloni (foto Emilio Rapetti).

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni lanzó un mensaje a los integrantes del representativo nacional después del 7-0 de este martes a la noche sobre Curazao en Santiago del Estero, al remarcar que la "idea a futuro es que nadie se relaje"."Tenemos un amplio abanico de jugadores para elegir, y por eso la idea es que nadie del equipo se relaje", avisó Scaloni en la conferencia de prensa pospartido en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero."Te emociona y llena de orgullo esta camiseta. Y ahora me interesan el nivel de los rivales que enfrentaremos porque nos gusta competir, y hoy quedó demostrado. Veremos a quien tendremos enfrente en la ventana de junio", anticipó Scaloni sobre los probables rivales asiáticos de esa ventana, uno de los cuales podría ser Bangladesh.Posteriormente sostuvo que "venir a Santiago del Estero estuvo muy bueno porque llegó gente de todos lados. Pero creo que si hubiese sido en otra provincia, habría sido lo mismo. Es que está bueno que la gente pueda ver a sus héroes"."Y ver como la gente saltaba con los jugadores fue de lo mejor que vivimos en este tiempo después de la final", amplió."Y en cuanto a Lionel Messi, lo que quiero es que esté dentro de una cancha y sea feliz", remarcó sobre la continuidad del capitán argentino que hoy llegó a los 102 goles con la camiseta argentina.Finalmente Scaloni reflejó que "estos días fueron diferentes a las previas de otros amistosos porque se les permitió a los jugadores estar con su gente. Es que sentíamos que ellos tenían esas ganas de salir para contactarse con el afuera, aunque eso significó que costó preparar estos dos partidos. Pero al final los sacamos adelante jugando con intensidad", cerró.Giovani Lo Celso, el mediocampista del seleccionado argentino de fútbol que se perdió el Mundial Qatar 2022 por una lesión, reconoció esta noche que “la vida” le otorgó la chance de “volver a estar con mis compañeros” en esta convocatoria de fecha FIFA.El equipo del DT Lionel Scaloni, último campeón ecuménico, trituró este martes al entusiasta equipo de Curazao por 7-0, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El actual jugador del Villarreal español regresó a vestir la camiseta celeste y blanca, luego de haberse operado de un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha.“La vida te da y te quita. En este caso me dio la oportunidad de volver a estar con mis compañeros. Y soy muy feliz. Fue un momento emocionante para mí” resaltó el futbolista surgido de la cantera de Rosario Central, que mostró cómo su calidad continúa intacta.El mediocampista, de 26 años, ingresó como titular y actuó durante 66 minutos, antes de ser sustituido por Angel Di María, otro rosarino con raíces en la entidad de Arroyito.“Pasé momentos muy duros por la lesión. Fueron tres, cuatro días en los que lloraba encerrado en el baño”, reveló Lo Celso, quien también contó que el nacimiento “de mi hija” en diciembre “fue un momento hermoso del que también pude disfrutar”.El volante contó que no le quedó “otra opción que operarme” y remarcó que el retorno al seleccionado argentino “es lo más lindo que me podía pasar. Cuando no estuve me di cuenta de lo que significa ponerse la camiseta de la Selección”, sostuvo.Nicolás González se quedó afuera del Mundial de Qatar a último momento por dificultades físicas, pero aunque hoy admitió que a esa altura llegó "tocado", también refirió que "fue duro" salir del plantel."Llegué al Mundial medio tocado, pero no pensé que tanto como para quedar afuera. Fue un momento duro", confesó González, que el próximo jueves 6 de abril cumplirá 25 años."Pero ahora la vida me devolvió esto. Lo que me dijo (Lionel) Scaloni cuando llegué a Qatar después de salir campeones queda ahí. Y soy un agradecido de la vida a él porque desde el minuto uno confió en mi", aclaró.El delantero de la Fiorentina, de Italia, estuvo además participativo en el encuentro de esta noche en Santiago del Estero, donde anotó el segundo tanto de la goleada por 7 a 0 sobre Curazao.