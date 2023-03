El Consejo Constitucional se pronunciará sobre la validez de la reforma jubilatoria de Francia

El aumento de la edad jubilatoria desató protestas y manifestaciones en todo el país / Foto: AFP.

Los sindicatos convocaron para el 6 de abril a una nueva jornada de protesta contra la reforma

Decreto y protestas Las protestas se radicalizaron el 16 de marzo, cuando el presidente Emmanuel Macron decidió imponer la reforma jubilatoria por decreto, ante el temor de perder la votación en el Parlamento y tras activar una serie de mecanismos legales que limitaron los debates.

Según las encuestas, dos de cada tres franceses rechaza el aumento de la edad para jubilarse / Foto: AFP.

La reforma en cuestión

La huelga de los recolectores de residuos en repudio a la reforma cubrió de basura las calles de París / Foto: AFP:

El Consejo Constitucional francés anunció este miércoles que el 14 de abril dará a conocer su esperada decisiónLa medida del gobierno del presidente Emmanuel Macrón provocó un extendido conflicto social, expresado en manifestaciones, huelgas y protestas en distintos puntos del país.El anuncio del Consejo llegó un día después de quedespués de fuertes disturbios ocurridos en otra jornada de huelga y movilización contra la reforma, que fue aprobada por decreto.Partidos opositores recurrieron el decreto ante el Consejo Constitucional la semana pasada, y el órgano que garantiza que las leyes sean conformes con la Constitución dijo que "emitirá sus decisiones el viernes 14 de abril al final del día".Antes, habrá, dijo el consejo en un comunicado.En tanto, una de las mayores centrales obreras de Francia anunció haber aceptado una invitación del Gobierno a una reunión la semana próxima, pero la irreductibilidad de las posiciones de las partes parecía hacer difícil un acuerdo.El Consejo Constitucional debe pronunciarsepor oponentes a la ley, y de un pedido de la oposición de izquierda para la convocatoria de un referendo para limitar la edad legal de jubilación a 62 años.Francia se encuentra sumida en una, que el gobierno considera crucial para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, pero que dos de cada tres franceses rechaza, según los sondeos.Gobierno y sindicatos aseguran buscar una salida al conflicto, pero no ceden en sus posiciones: las organizaciones sindicales piden la paralización o la retirada de la reforma, en tanto el gobierno responde que ya está adoptada.Tras rechazar un pedido sindical de buscar una "mediación", la primera ministra, Élisabeth Borne,, aunque el gobierno ya advirtió que no discutirán sobre la edad de jubilación."Yo hablaré de ello. Y si me dicen: 'No pueden hablar sobre eso', (...) entonces nos marcharemos", advirtió hoy el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger.