Líderes religiosos recorren el Museo ESMA en el marco de los 40 años de democracia

En un encuentro inédito, en el año en que se cumplen, líderes de las distintas confesiones religiosas que conviven en el país realizarán, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura cívica-militar.La recorrida de los referentes religiosos por el museo, que está postulado para integrar la lista del, se realizará este miércoles a partir de las 14; participará también el, y podrían sumarse integrantes de organismos de derechos humanos, informaron a Télam los organizadores.El encuentro se realiza en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemoró el pasado viernes 24 de marzo con multitudinarias convocatorias en todo el país, al cumplirse 47 años del golpe militar que instauró la última dictadura cívico-militar, y con motivo también de cumplirse en diciembre próximo los 40 años de un período democrático ininterrumpido."En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,, fue invitado junto a lideres de otras Religiones e Iglesias Cristianas a visitar el Museo de la ESMA", informó el Episcopado en sus redes sociales.Ojea concurrirá acompañado por monseñor, obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, donde se encuentra ubicada la ex ESMA.También asistirán líderes de otras iglesias cristianas, así como del judaísmo y el islamismo.Entre ellos estará el arzobispo metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en Argentina,En representación de la comunidad judía asistirán el, el, laPor la comunidad musulmana en el país, estarán el presidente y secretario del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Fabián Ankah y Hassan el Valle, respectivamente; el sheij Abdelnaby Elfhefnawy, Imam de la Mezquita El-Ahmed; el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, Adalberto Assad; el seij Abdala Cerrilla y Daniel Hosain, titular de la Federación de Entidades Islámicas de la Argentina.Asimismo concurrirán el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República y Leonardo Schindler, titular de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas.Los líderes religiosos serán recibidos por la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito, quien los acompañara en el recorrido y se realizará una presentación de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.El Museo Sitio de Memoria ESMA funciona en el edificio del Casino de Oficiales, donde estuvo instalado el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, solo uno de los 700 lugares de este tipo que existieron durante la última dictadura cívico-militar.En la ESMA estuvieron detenidos-desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres: militantes políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadoras, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos."La mayoría de ellas y ellos fueron arrojados vivos al mar. Aquí la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a las y los prisioneros encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció", indica el Museo en su página web."Aquí nacieron en cautiverio niñas y niños que fueron separados de sus madres. En su mayoría fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellas y ellos son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí se produjo un crimen contra la humanidad", agrega.El museo está postulado a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco como exponente de todos los sitios de memoria que hay en el país, con el objetivo de "contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y del valor del consenso social como medio para lograr justicia"."En este año aniversario de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, la candidatura del Museo Sitio de Memoria a la Lista del Patrimonio Mundial contribuye a concientizar, educar, recordar, y promover que los horrores vividos no se repitan Nunca Más, ni en Argentina ni en ninguna otra parte del mundo", dicen desde la secretaría de Derechos Humanos.