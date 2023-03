Miércoles inestable con posibles chaparrones y tormentas aisladas en el AMBA

Foto: Daniel Dabove.

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Chaco

Estese presenta en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo nublado y, vientos del sector noroeste rotando al sudoeste y una temperatura que tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Para elel organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del sector este y una temperatura que se ubicará entre 16 grados de mínima y 24 de máxima.En tanto, elestá pronosticado cielo parcialmente nublado, vientos del sector sudeste rotando al este y una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 24.Gran parte de Corrientes y sectores de Misiones, Entre Ríos y Chaco están bajo alerta amarilla por tormentas que, informó el SMN.La mayor parte de, a excepción del sector suroeste, será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y ráfagas.Lo mismo se espera para el norte deen ciudades como Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador; y para el centro y sur de Misiones en Posadas y otras localidades como 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás y Concepción, pronosticó el SMN.El nivel amarillo, que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" también abarca una porción del este deen Resistencia, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.En todas estas provincias, pudiendo ser superados de manera puntual, precisó el SMN.Entre laspara las poblaciones de estas zonas, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; y evitar actividades al aire libre.También indicó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; prestar atención ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.