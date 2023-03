Messi, el hombre récord de la selección, superó los 100 goles con la celeste y blanca

102 veces Messi

1) 1-3-06, Suiza, vs. Croacia (2-3), amistoso.



2) 16-6-06, Alemania, vs. Serbia y Montenegro (6-0), Mundial 2006.



3) 5-6-07, España, vs. Argelia (4-3), amistoso.



5) 8-7-07, Venezuela, vs. Perú (4-0), Copa América.



6) 11-7-07, Venezuela, vs. México (3-0), Copa América.



7) 16-7-07, Venezuela, vs. Venezuela (2-0), Eliminatorias.



8) 20-11-07, Colombia, vs. Colombia (1-2), Eliminatorias.



9) 4-6-08, Estados Unidos, vs. México (4-1), amistoso.



10) 11-10-08, Buenos Aires, vs. Uruguay (2-1), Eliminatorias.



11) 11-2-09, Francia, vs. Francia (2-0), amistoso.



12) 28-03-09, Buenos Aires, vs. Venezuela (4-0), Eliminatorias.



13) 14-11-09, España, vs. España (1-2), amistoso.



14) 07-09-10, Buenos Aires, vs. España (4-1), amistoso.



15) 15-11-10, Qatar, vs. Brasil (1-0), amistoso.



16) 9-2-11, Italia, vs. Portugal (2-1), amistoso.



17) 20-06-11, Buenos Aires, vs. Albania (4-0), amistoso.



18) 7-10-11, Buenos Aires, vs. Chile (4-1), Eliminatorias.



19) 15-11-11, Colombia, vs. Colombia (2-1), Eliminatorias.



20) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.



23) 2-6-12, Buenos Aires, vs. Ecuador (4-0), Eliminatorias.



24) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.



27) 15-8-12, Alemania, vs. Alemania (3-1), amistoso.



28) 8-9-12, Córdoba, vs. Paraguay (3-1), Eliminatorias.



29) 12-10-12, Mendoza, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.



31) 16-10-12, Chile, vs. Chile (2-1), Eliminatorias.



32) 22-3-13, Buenos Aires, vs. Venezuela (3-0), Eliminatorias.



33) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.



36) 10-9-13, Paraguay, vs. Paraguay (5-2), Eliminatorias.



38) 7-6-14, La Plata, vs. Eslovenia (2-0), amistoso.



39) 15-6-14, Brasil, vs. Bosnia (2-1), Mundial.



40) 21-6-14, Brasil, vs. Irán (1-0), Mundial.



41) 25-6-14, Brasil, vs. Nigeria (3-2), Mundial.



43) 14-10-14, Hong Kong, vs. Hong Kong (7-0), amistoso.



45) 12-11-14, Reino Unido, vs. Croacia (2-1), amistoso.



46) 13-6-15, Chile, vs. Paraguay (2-2), Copa América.



47) 4-9-15, Chile, vs. Bolivia (7-0), Copa América.



49) 8-9-15, Chile, vs. México (2-2), Copa América.



50) 29-3-16, Córdoba, vs. Bolivia (2-0), Eliminatorias.



51) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.



54) 18-6-16, Estados Unidos, vs. Venezuela (4-1), Copa América.



55) 21-6-16, Estados Unidos, vs. Estados Unidos (4-0), Copa América.



56) 1-9-16, Mendoza, vs. Uruguay (1-0), Eliminatorias.



57) 15-11-16, San Juan, vs. Colombia (3-0), Eliminatorias.



58) 23-3-17, Buenos Aires, vs. Chile (1-0), Eliminatorias.



59) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias.



62) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.



65) 26-6-18, Rusia, vs. Nigeria (2-1), Mundial.



66) 7-6-19, Nicaragua, vs. Nicaragua (5-1), amistoso.



68) 19-6-19, Brasil, vs. Paraguay (1-1), Copa América.



69) 15-11-19, Arabia Saudita, vs. Brasil (1-0), amistoso.



70) 18-11-19, Israel, vs. Uruguay (2-2), amistoso.



71) 8-10-20, Buenos Aires, vs. Ecuador (1-0), Eliminatorias.



72) 3-6-21, Santiago del Estero, vs. Chile (1-1), Eliminatorias.



73) 14-6-21, Brasil, vs. Chile (1-1), Copa América.



74) 28-6-21, Brasil, vs. Bolivia (4-1), Copa América.



76) 3-7-21, Brasil, vs. Ecuador (3-0), Copa América.



77) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.



80) 10-10-21, Buenos Aires, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.



81) 25-3-22, Buenos Aires, vs. Venezuela (3-0), Eliminatorias.



82) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.



87) 23-9-22, Estados Unidos, vs. Honduras (3-0), amistoso.



89) 27-9-22, Estados Unidos, vs. Jamaica (3-0), amistoso.



91) 16-11-22, Emiratos Árabes, vs. Emiratos Árabes (5-0), amistoso.



92) 22-11-22, Qatar, vs. Arabia Saudita (1-2), Mundial.



93) 26-11-22, Qatar, vs. México (2-0), Mundial.



94) 3-11-22, Qatar, vs. Australia (2-1), Mundial.



95) 9-12-22, Qatar, vs. Países Bajos (2-2), Mundial.



96) 13-12-22, Qatar, vs. Croacia (3-0), Mundial.



97) 18-12-22, Qatar, vs. Francia (3-3), Mundial.



99) 23-3-23, Buenos Aires, vs. Panamá (2-0), amistoso.



100) 28-3-23, Santiago del Estero, vs. Curazao (7-0), amistoso.



Desglose de mayor a menor



* Año: 2022 (18 goles); 2012 (12); 2021 (9); 2014 (8), 2016 (8); 2007 (6), 2013 (6); 2019 (5); 2011 (4), 2015 (4), 2017 (4), 2018 (4), 2023 (4); 2009 (3); 2006 (2), 2008 (2), 2010 (2) y 2020 (1).



* Rival: Bolivia 8 goles; Uruguay y Ecuador 6; Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay y Estonia 5; México y Panamá 4; Croacia, Colombia, Francia, Suiza, Guatemala, Nigeria, Haití, Curazao 3; Argelia, España, Hong Kong, Nicaragua, Honduras y Jamaica 2; Serbia y Montenegro, Perú, Portugal, Albania, Alemania, Eslovenia, Bosnia, Irán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia y Países Bajos 1.



* Competencia: Amistosos (45 goles), Eliminatorias (28), Copa América (16) y Mundial (13).



* Lugar: Argentina (29 goles); Estados Unidos (13); Brasil (9); España (8), Qatar (8); Chile (5); Suiza (4); Venezuela (3), Guatemala (3), Ecuador (3); Alemania (2), Paraguay (2), Colombia (2), Hong Kong (2), Nicaragua (2); Francia (1), Italia (1), Reino Unido (1), Rusia (1), Arabia Saudita (1), Israel (1) y Emiratos Árabes Unidos (1).



* Ciclo técnico: Lionel Scaloni (37 goles), Alejandro Sabella (25), Gerardo Martino (13), Alfio Basile (8), Jorge Sampaoli (7), Sergio Batista (4), Diego Maradona (3), Edgardo Bauza (3) y José Pekerman (2).