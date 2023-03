Massa y un encuentro clave con la subdirectora gerente del FMI

El ministro Massa en un anterior encuentro con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath. (Prensa Economía)

Días intensos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá esta semana en Washington con la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),con quien evaluará la última revisión del acuerdo, que aprobó hace dos semanas el staff técnico del organismo y que ahora deberá ser tratado por el Directorio para que se pueda(unos 4.000 millones de DEG, la moneda del FMI).La reunión entre Massa y Gopinath incluirá a otros integrantes del organismo y de la comitiva que acompaña al ministro por su visita a la capital de Estados Unidos, donde este martes se reunió con autoridades de la(Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en inglés), para ultimar detalles del intercambio de información aduanera.Fuentes del FMI precisaron a Télam que lLa semana pasada, l, aseguró que el directorio del organismo tratará "muy pronto" el caso argentino para a probar los US$ 5.300 millones pautados , tras el visto bueno de la revisión técnica del staff,Al respecto, señaló que "típicamente hay un período de tiempo" que se toma el directorio de no menos de dos semanas desde la aprobación de la revisión técnica, que en el caso argentino fue el último 13 de marzo, en la queKozack ponderó el manejo prudente de las políticas macroeconómicas verificadas en la segunda parte de 2022, en pos de "la estabilidad", y destacó "el cumplimiento del programa con cierto margen" sobre las metas previstas para el cierre del cuarto trimestre.Al ser consultada por la prensa, la funcionaria del Fondo también se refirió al reciente canje de bonos y otras medidas relacionadas con la deuda pública. "Respecto de las decisiones recientes del Gobierno con relación a la deuda, estamos con conocimiento de esas decisiones y las", expresó Kozak durante su primera conferencia de prensa como vocera del FMI el jueves último."En nuestra visión, un manejo prudente de la deuda es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado de bonos y el mercado de cambio. Pero debe ser conducido de una manera que no agregue vulnerabilidades en el camino", señaló.El 13 de marzo pasado,a en torno a la cuarta revisión en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas, que ahora está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo multilateral. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a cerca de US$ 5.300 millones (4.000 millones de Derechos Especiales de Giro, DEG, la moneda del FMI)., se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa", resumió Kozack, sin más detalles, a la espera del pronunciamiento del directorio del organismo.El Fondo adelantó, no obstante, que lay que la "mayor parte de esa acomodación se realice a principios de 2023", debido a la fuerte sequía que padece el país que impactará en los ingresos por exportaciones agropecuarias en especial.Desde el Palacio de Hacienda dejaron trascender que la meta de reservas habría disminuido para el 2023 en 2.000 millones de dólares respecto de la pauta original. Y que incluso La agenda de Massa en Estados Unidos incluyó este martes, o rganismo con el que la Argentina tiene un monto total de créditos aprobados por más de US$ 12.750 millones en proyectos de agua y cloacas, transporte, vivienda, ciencia y tecnología, y otros.Massa viajó el lunes a la noche a Estados Unidos para acompañar al presidente Alberto Fernández, quien mañana mantendrá en una reunión bilateral con el primer mandatario de ese país, Joe Biden, en la Casa Blanca.Según confirmó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello,, del lado del gobierno estadounidense, entre otros funcionarios.