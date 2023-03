La madre de la mujer trans que desató una tragedia es activista que pide control de armas

La tiradora trans mató a 6 personas. Foto: AFP

El ataque se produjo en una escuela de Nashville

Norma Hale, la madre de la autora del ataque armado a una escuela primaria de Nashville, Estados Unidos, donde mató a seis personas antes de ser abatida por la policía, es una activista que reclama un mayor control de armas, informó este martes la prensa local.Según el diario The New York Post,En los últimos años, publicó varias fotografías con Audrey Hale -la autora de la matanza de el lunes- y con su otro hijo, ponderando siempre lo maravillosos que eran ambos, recogió la agencia de noticias ANSA.Audrey, una mujer transgénero, había dejado "una nota de despedida", informaron fuentes policiales.Averianna Patton a las 9.57 de la mañana de ayer, unos minutos antes de entrar en el colegio y abrir fuego."Este es mi último adiós, los amo, nos volveremos a ver en otra vida", concluyó., según el Departamento de Policía Metropolitano de Nashville.El motivo seguía siendo desconocido esta tarde."Todavía no hemos podido determinar un motivo, puede ser que haya sido por algún resentimiento del pasado; la investigación todavía está en curso", dijo el jefe de la policía metropolitana de Nashville, John Drake, a la televisora ABC News.Drake indicó queRefirió que los padres decidieron vender una de esas armas, sin saber que había otras seis en el domicilio.Agregó que el día de la tragedia, los padres vieron a Audrey Hale salir con una bolsa roja y no se percataron de que dentro había una pistola, un rifle y un fusil.Asimismo,mientras la televisora CNN afirmó que Hale no buscaba ningún objetivo en particular.Los investigadores también encontraron escritos en los que Hale menciona un centro comercial cerca de la escuela infantil como otro posible objetivo, consignó la agencia Europa Press.según la policía.Los investigadores también registraron su casa, donde incautaron "una escopeta aserrada, una segunda escopeta y otras pruebas", reportó la policía en un comunicado de prensa.El episodio causó una fuerte conmoción en todo el país, y motivó que el presidente Joe Biden volviera a reclamar al Congreso que contribuya a sancionar una ley que regule la portación de armas, actualmente indiscriminada y fuera de todo control.