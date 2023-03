Declararon Socios Honorarios a 29 hinchas de Gimnasia víctimas de la última dictadura

La subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia y Esgrima La Plata declaró como Socios Honorarios a 29 hinchas víctimas de la última dictadura / Foto: Prensa Gimnasia.

Tres de los hinchas homenajeados también eran deportistas de la institución / Foto: Prensa Gimnasia.

El homenaje del club platense contó con la participación de funcionarios y una gran cantidad de socios, hinchas y allegados / Foto: Prensa Gimnasia

tres de ellos deportistas de la institución, fueron declarados este martes socios y socias honorarios."Reconstruir estas historias de vida, de compromiso, de solidaridad y de militancia,manifestaron desde la institución platense.Gimnasia,entregó este martes los carnets de Socios y Socias Honorarias a familiares de 29 víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a la entidad, en un emotivo reconocimiento realizado en la sede social ubicada en calle 4 entre 51 y 53 de la capital bonaerense.Desde el club explicaroncuando se lanzó la búsqueda de datos e información referida a hinchas, socios/as, deportistas y dirigentes víctimas del terrorismo de estado entre 1974/83".El año pasado, al conformarse la primera subcomisión de DDHH del club,y, con el acompañamiento de las familias, se recopilaron datos de 29 personas, hinchas de Gimnasia, de las cuales tres fueron deportistas del club.Al respecto, el vicepresidente primero de la Institución, Juan Pablo Arrien, sostuvo que "nuestra calidad de club sin fines de lucro no nos permite disociar lo que significa un evento como éste,En este acto, Gimnasia está haciendo un acto de justicia", dijo.El reconocimiento histórico fue otorgado, entre otros, a dos de los estudiantes secuestrados y desaparecidos en el hecho conocido como La Noche de los Lápices:La lista de víctimas de la dictadura ahora socios honorarios se completa con los nombres deTambién recibieron el reconocimiento familiares deDe la actividadlegisladores provinciales, como la diputada Lucía Iáñez, quien le entregó a la Subcomisión la declaración de interés provincial sancionada en la Legislatura el 23 de marzo pasado y diferentes funcionarios locales; el diputado Ariel Archanco; el subsecretario provincial de Derechos Humanos Matías Moreno; la ministra provincial de Cultura Florencia Saintout; la titular de Anses Fernanda Raverta; la vicepresidenta de la UNLP Andrea Varela; el presidente de la Subcomisión de DDHH Ferrocarril Oeste Mariano Vignozzi; la presidente la fundación Miguel Bru y socia honoraria del "Lobo" Rosa Schonfeld de Bru, Hugo Godoy Secretario General de la CTA; el ex ministro de Justicia Ricardo Casal; el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Carlos Zaiman y envió su adhesión de Mujeres y Diversidades Voces Del Estadio Autoconvocadas de la República Argentina y mediante un video el secretario nacional de DDHH Horacio Pietragalla.Por ultimo, desde Gimnasia y Esgrima La Plata señalaronPor lo tanto quienes quieran acercar datos pueden contactarse a subcomisionddhh@gimnasia.org.ar.