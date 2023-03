Otra semana difícil para Ibarra

Entrenamiento a puertas abiertas y charla con los jugadores

El plantel de Boca Juniors se entrenó este martes en el predio de Ezeiza, en donde el DTantes de visitar a Barracas Central por la Liga Profesional, y en donde el sorteo de la Copa Libertadores trajo cierta tranquilidad al conocer a sus rivales en la fase de grupos.el sábado pasado en el Chaco, por la Copa Argentina, en otra floja actuación del equipo con muy poca producción de juego asociado.En ese contexto, se espera para las próximas horas la llegada del vicepresidente del club y titular del Consejo de Fútbol,, tras participar del sorteo de la Libertadores que se realizó el lunes en la ciudad paraguaya de Luque, en la sede de la Conmebol.En medio de diversas versiones que tienen que ver con la continuidad del DT como entrenador de Boca, lo seguro es que habrá una nueva conversación entre el legendario "10" boquense y el "Negro" Ibarra de cara al futuro inmediato.Entre esas versiones, la que cobró más fuerza fue la que indica que Riquelme dialogó días atrás con referentes del plantel para conocer su mirada sobre un momento complicado, en donde el equipo no tiene una línea de juego definida y perdió tres partidos sobre ocho jugados en el actual torneo.Allegados a la Secretaría de Fútbol dijeron a Télam que entre los nombres que suenan como posibles reemplazantes de Ibarra están el de, un técnico con vasta experiencia y del agrado de Román; y también, quien fuera DT del seleccionado Sub 20 campeón del mundo en Malasia con Riquelme como figura, pero que no sería en soledad, sino más como un asesor de peso acompañado por un histórico de Boca, que podría ser, actual coordinador del fútbol juvenil, junto conEn cuanto a la actividad futbolística, los primeros 20 minutos de la práctica de hoy fueron a puertas abiertas, en donde se pudo observar la charla entre el entrenador (de espaldas a las cámaras) y los jugadores, en el medio del campo de juego, para comenzar después con el trabajo físico y con pelota de los futbolistas.La buena noticia fue que, al igual que en la tarde del lunes,, uno de las grandes promesas del "Xeneize", trabajó a la par del grupo tras recuperarse de una lesión en los meniscos que lo afectó hace un mes atrás, cuando recién volvía de la fractura que le causó el año pasado el defensor Milton Leyendecker, de Agropecuario, en un partido por la Copa Argentina.También trabajaron en forma normal, recuperados de dolencias musculares, y, quien jugó en la fecha FIFA para el seleccionado de Armenia, mientras que Martín Payero y Cristian Medina, quienes dejaron la cancha con contusiones en el encuentro ante Olimpo, trabajaron aparte.El cuerpo técnico boquense había dispuesto un doble turno de entrenamiento, con un corte al mediodía para que los jugadores fueran a almorzar a sus casas, descansaran y volvieran por la tarde. Pero todo se complicó por un choque de proporciones entre un camión y dos vehículos en la autopista Richieri que generó importantes demoras en la zona, por lo que el doble turno fue suspendido, según informó el club de la Ribera.Otra buena noticia para el "mundo Boca" fue el, que determinó que el club de la Ribera integre el Grupo F junto con, considerado como "accesible" por jugadores, cuerpo técnico y dirigencia.Si bien la Copa Libertadores es un torneo duro y difícil en todas sus fases, el sorteo de anoche dejó plantada como la principal dificultad la distancia de los viajes a realizar: para jugar contra Monagas, en el partido debut del jueves 6 de abril a las 21 como visitante, Boca deberá viajar hasta la ciudad venezolana de Maturín, en el nordeste de ese país, una zona de gran actividad petrolera.Otro viaje largo será para enfrentar a Deportivo Pereira, actual campeón colombiano, que logró en diciembre pasado el primer título en sus 78 años de historia. Para jugar ese partido, el 24 de mayo en la ciudad homónima, en el departamento de Risaralda, centro oeste de Colombia.En ambos casos, será el primer encuentro de Boca ante esos rivales, ya que nunca se cruzó con ellos tanto en partidos oficiales como amistosos.El otro rival es un viejo conocido, Colo Colo, con quien Boca protagonizó un duro cruce en semifinales de la Copa Libertadores de 1991, que ganó el equipo chileno en medio de incidentes, y posteriores partidos por Copa Libertadores en las ediciones 2003, 2004 y 2008.Pero antes de la cruzada copera, el próximo partido de Boca será el sábado a las 15.30 como visitante de Barracas Central, por la Liga Profesional, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.