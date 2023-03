"Hecho en Argentina", el sello de Netflix que anunció la expansión de la producción nacional

"El Reino" uno de los grandes éxitos de Netflix Argentina, protagonizada por Diego Peretti como el Pastor Emilio Vázquez Pena / Foto: Prensa.

Mercedes Morán y Claudia Piñeiro / Foto: Prensa.

Francisco "Paco" Ramos / Foto: Prensa.

Todos los proyectos que Netflix tiene en desarrollo en la Argentina • "El amor después del amor" (serie): La serie biográfica que sigue la vida y carrera de Fito Páez ya cuenta los días para su estreno, confirmado para el 26 de abril. Propone una mirada tanto sobre su faceta personal como por su recorrido musical junto a íconos del rock como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, entre más.



Con producción de Mandarina Contenidos, y dirección de Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, tiene un elenco encabezado por Gaspar Offenhenden e Iván Hochman (Fito en su infancia y adultez), Andy Chango, Julián Kartun, Martín "Campi" Campilongo y Micaela Riera.



• "Atrapados" (serie): Basada en la novela "Caught" de Harlan Coben, contará con seis episodios con dirección de Miguel Cohan, guion de Ana y Miguel Cohan y producción de Haddock.



• Una mini serie, aún sin título, con la protagonista de las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas", de Claudia Piñeiro.



• "División Palermo" (segunda temporada): El éxito de la comedia sobre una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing político se ganó la continuidad. Creada por Santiago Korovsky, que también la codirigió, coescribió y protagonizó.



• "El Eternauta" (serie): Basada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld, esta historia de ciencia ficción muestra a un grupo de personas luchando contra una invasión extraterrestre. Aunque no se conocieron novedades, se sabe que la produce K&S, dirige Bruno Stagnaro y cuenta con la participación de Martín Oesterheld como consultor.



• "Descansar en paz" (película): Basada en la novela homónima de Martín Baintrub, cuenta la historia de un hombre de familia que, acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia casual e imprevisible para desaparecer. Comenzó su rodaje el 25 de marzo de 2023 en Paraguay y es la primera producción de Netflix junto a Kenya Films. Dirige Sebastián Borensztein, quien coescribió el guion junto a Marcos Osorio Vidal. Protagonizada por Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, Gabriel Goity.



• Nueva película de Diego Lerman (sin título): Tras el éxito de "El suplente" en la plataforma, Lerman prepara su próximo proyecto para Netflix. Produce Campo Cine.



• "Hermanas fantásticas" (película): Narra la historia de Jesi (20) y Ángela (25), dos hermanas que no se conocen y reciben la noticia de la muerte de su padre, a quien habían visto muy poco. Tras descubrir que habían heredado un departamento en Puerto Madero, las hermanas, quienes sufren carencias materiales y afectivas, deberán navegar la incertidumbre y forjar su vínculo cuando, tras una pared falsa dentro del departamento, encuentran 3 millones de euros. Dirige Fabiana Tiscornia, escribe Mariano Vera y produce Patagonik.



• "Elena sabe" (película): Basada en la premiada novela de Claudia Piñeiro, cuenta la historia de una madre que intenta esclarecer la muerte de su hija mientras lucha con los desafíos físicos de una enfermedad que avanza rápidamente. La película terminó su rodaje a principios de marzo. Dirigida por Anahí Berneri, con producción de Vanessa Ragone a través de Haddock Films, y protagonizada por Mercedes Morán, Érica Rivas, Mey Scápola Morán y Miranda de la Serna.



• Además, Netflix incorporará parte de la filmografía de Pablo Trapero remasterizada ("El bonaerense", "Elefante blanco", "Carancho", "Leonera", "Nacido y criado", "Familia rodante", "Mundo grúa"; y, tras su estreno en cines, los filmes "Norma" (de Santiago Giralt, con Mercedes Morán y Alejandro Awada) y "Desatadas" (de Azul Lombardía, con Carla Peterson y Julieta Díaz).

Una serie de misterio de Miguel Cohan y otra que adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro, y películas a cargo de cineastas como Sebastián Borensztein, Fabiana Tiscornia y Diego Lerman, son los nuevos proyectos audiovisuales de producción argentina que este martes comunicó Netflix.Los anuncios, que engordan el listado del sello “Hecho en Argentina” de la plataforma junto a otros en distintas etapas de desarrollo, se dieron a conocer en la mañana de este martes en un evento en el auditorio situado en la terraza de la Ballena Azul, en el porteño CCK.El acto fue encabezado por Francisco “Paco” Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica del gigante del streaming, y convocó a autoridades como el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro; productores de la talla de Vanessa Ragone o Martín Kweller, realizadores, guionistas, actores y actrices, y académicos.También asistieron la escritora Claudia Piñeiro -autora del guion de "El Reino" junto con Marcelo Piñeyro- y la actriz Mercedes Morán, protagonista de la serie junto a Diego Peretti.La asistencia de estas figuras en el público no era simplemente protocolar; las plataformas de streaming son hoy uno de los principales motores de una industria que genera 90.000 puestos de trabajo directos o indirectos, en un efecto “multiplicador” que la producción audiovisual tiene sobre la economía.En ese sentido, un estudio encargado por Netflix y del que se adelantaron algunas cifras en el evento, releva que de cada 10 millones de dólares que se invierten en el sector, se generan otros 19 millones en la cadena de suministro (que va desde hotelería, gastronomía, traslados, etc.).En el caso de Netflix, desde el lanzamiento de “Edha” en 2018 la compañía produjo más de 35 series, películas y documentales con acento argentino.“Nos dimos cuenta muy rápido de que si no existen en la plataforma contenidos locales, la relación con el público no es comprometida”, afirmó Ramos, sobre el peso que tienen los títulos argentinos en la preferencia de las audiencias de este país.En algunos casos reunieron mucho amor, en otros -como es el del filme de Francella- concitaron el extraño pero taquillero fenómeno deEl catálogo “Hecho en Argentina” aumentará (aunque, es cierto, no en un ritmo arrollador: por ejemplo Netflix anunció en enero que en 2023 estrenará 34 novedades provenientes de Corea del Sur).