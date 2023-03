“La lactancia debe ser una responsabilidad de toda la familia”

Foto: Luis Cornu

"Esto genera más oportunidades y más posibilidades, no solo a la mamá, para que pueda salir a trabajar y estudiar, sino también le estamos mejorando la calidad de vida y el desarrollo a las infancias, que es donde estamos poniendo el foco”. Ayelén Mazzina

Capacitación y asistencia técnica

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, aseguró que la lactancia debe ser, en el acto de entrega de 1.820 kits de lactancia materna en Salta, en el marco del Plan Mil Días y con el fin de acompañar a las madres y mejorar la calidad de vida y el desarrollo de niños y niñas., dijo Mazzina a Télam, y sostuvo que "se trata de un accionar integral, porque se realizan tareas de capacitación para acompañar a las madres”.La funcionaria indicó que “antes, los kits de lactancia eran un privilegio a los que no cualquier persona accedía", y detalló que están "muy relacionados con esto de redistribuir los cuidados, de la responsabilidad compartida, porque no puede ser la madre solamente la que se encargue de la lactancia”., consideró.La ministra encabezó el acto de entrega simbólica de los 1.820 kits de lactancia que se van a distribuir entre madres de esta provincia norteña, que es la quinta en el país en recibirlos.De la ceremonia, que se desarrolló en el Centro Cívico Grand Bourg, en la sede gubernamental de Salta, participaron el ministro de Salud Pública provincial, Federico Mangione; la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique; y la subsecretaría de Medicina Social, Gabriela Dorigato, entre otras autoridades., explicó Mazzina.Asimismo, indicó que "esto genera más oportunidades y más posibilidades, no solo a la mamá, para que pueda salir a trabajar y estudiar, sino también le estamos mejorando la calidad de vida y el desarrollo a las infancias, que es donde estamos poniendo el foco”.Junto al Ministerio de Salud de la Nación se prevé la capacitación, la asistencia técnica y la distribución de 25.000 kits de lactancia en todo el país, en una primera etapa.El objetivo es fomentar la lactancia compartida, contribuir a evitar la interrupción de la lactancia de leche humana exclusiva hasta los 6 meses de vida y colaborar con el cierre de las brechas de género, que produce la interrupción de las trayectorias laborales o académicas de las personas que amamantan.La entrega comenzó el enero, en la provincia de San Luis, y los kits contienen un bolso térmico, un extractor de leche ergonómico de plástico, tres frascos recolectores, una toalla de mano, protectores mamarios y una guía de lactancia.Carrique explicó que este programa va “un paso más allá sobre lo que venimos trabajando desde todos los organismos que tienen que ver con las mujeres y las diversidades, que se está trabajando a nivel internacional y que ponen foco en las tareas de cuidado”.Por su parte, Dorigato consideró que este plan nacional “es un hito” y una “política superadora”, tras lo que agregó: “Estoy absolutamente convencida que la lactancia materna es la mejor herramienta que tenemos en salud para hacer prevención”.Finalmente, Magione celebró la entrega de kits, por la “gran ayuda que implican para la alimentación y por la importante calidad de vida que se le puede dar a un bebé con los seis primeros meses de amamantamiento”.