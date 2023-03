El Gobierno presentó el plan para que las exportaciones superen los US$ 180.000 millones

El secretario de Industria presentó los avances del plan para aumentar las exportaciones. /Foto: Leo Vaca.

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo presentó este martes losDe alcanzarse esa suma,, al pasar de US$ 87.415 millones a US$ 181.429 millones, un incremento absoluto de US$ 94.014 millones.La propuesta, denominada, también persigue, reducir el desempleo al 5%, disminuir la pobreza hasta el 18%, y disminuir la pobreza un 70% hasta el 3%. "No queremos que este sea un plan más; lo hicimos con protagonistas de cada sector y lo avalaron con técnicas de los planes modernos; tiene objetivos y contempla todas las aristas", enfatizó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.Asimismo, el funcionario remarcó que "la maquinaria agrícola tiene el mayor nivel de producción de los últimos 25 años;; el segmento de utilitarios también es récord; así como lo fue en 2022 el despacho de cemento".Por su parte,, definió al mismo comoPara Schteingart, "el problema de Argentina en las últimas décadas es la imposibilidad de crecer en forma sostenida", con lo cual, proyectó, "si podemos duplicar las exportaciones, la economía puede crecer 30% per cápita desde acá al final de la década y destrabar su restricción externa".En materia exportadora, la iniciativa proyectaEl rotundo cambio de la dinámica exportadora en el sector estaría explicado por el auge de Vaca Muerta en petróleo, el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y el incipiente desarrollo del Hidrógeno Verde.Asimismo,En tercer lugar, los servicios subirán un 235% desde los US$ 9.428 millones vendidos en 2021 a los US$ 31.578 millones que se conseguirían a comienzo de la década que viene gracias al dinamismo de los servicios basados en el conocimiento (SBC) y a la expansión del turismo.En tanto,(MOI) escalarán un 86% entre 2021 y 2030 hasta los US$ 33.839 millones como consecuencia, principalmente, de la duplicación de las exportaciones automotrices y de nuevas inversiones en petroquímica derivadas del auge de Vaca Muerta.TambiénFinalmente, la agroindustria contribuirá al crecer un 18,5% entre puntas y lograr ventas por unos US$ 60.931 millones., sostuvo De Mendiguren.El trabajo de Industria y Desarrollo Productivo estimó que el incremento exportador en este sector será posible gracias al aumento de las cantidades producidas vía mejoras tecnológicas (riego, fertilizantes, biotecnología) y al creciente peso de las proteínas animales en la canasta.