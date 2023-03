"Nunca soñé con ser Presidente, voy a hacer lo que la coalición decida"

Foto: Daniel Dabove

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, aseguró este martes que “nunca” soñó con ser Presidente de la Nación y adelantó que hará” gobernante, respecto a una posible precandidatura presidencial por el Frente de Todos (FdT) en las próximas elecciones.Voy a hacer lo que la coalición a la que pertenezco decida”, afirmó De Pedro en declaraciones a CNN radio.En cuanto a la posible reelección del presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior sostuvo que “es una decisión de él” y añadió quePara De Pedro,Con respecto a la decisión que adoptará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a una posible candidatura, el titular de la cartera política aseveró: “Yo creo que Cristina (Fernández de Kirchner)”.Sobre la situación interna de la coalición oficialista, De Pedro opinó que “las discusiones del Frente de Todos son sanas. No hay que dramatizar cuando se manifiestan diferentes opiniones o disidencias”.“Cuando se agota la discusión dentro de los ámbitos de debate a puertas cerradas y las decisiones que se toman son muy distintas entre los miembros de la coalición, es normal que alguien diga que no está de acuerdo con todo lo que hizo el área de economía a cargo de Martin Guzmán, por ejemplo”.“Es sano que los miembros de la coalición también puedan transparentar cuál es su posición, pero siempre la decisión es del Presidente porque la Argentina tiene un sistema presidencialista”, remarcó.En ese marco, recordó que “esta es la segunda vez que hay un Gobierno de coalición, ya que la anterior gestión (del 2015 al 2019) también tuvo sus discusiones, entre otros temas, con los tarifazos del exministro (Juan José) Aranguren, por lo que protestaron los radicales. Esas discusiones son sanas”.De Pedro también se refirió a la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse como candidato a presidente., consideró.Luego, De Pedro desestimó que cambie el mapa político para el FdT tras la decisión de Macri y aseguró que “el oficialismo tiene que armar una propuesta electoral y armar un programa de gobiernoAntes del encuentro que mantendrán mañana Alberto Fernández y su homólogo estadounidense Joe Biden, De Pedro señaló que “lo mejor que nos puede pasar es que el Presidente en su actual gira tenga éxito y pueda modificar y convencer al resto de los actores políticos del Fondo y comprendan la situación difícil que está pasando la Argentina”.Al finalizar la entrevista, el ministro e integrante de La Cámpora se autodefinió como “un dirigente que pertenece a una generación que tiene ganas de aportar cosas nuevas para resolver los problemas estructurales de Argentina”.