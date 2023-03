Kicillof sobre la decisión de Macri: "Renunció sin que nadie le pida que se quede"

Kicillof, sobre decisión de Macri de no ser candidato: "Renunció sin que nadie le pida que se quede" VER VIDEO

Inauguración del Jardín de Infantes N° 917

🔴 AHORA | El gobernador @Kicillofok encabeza la inauguración del Jardín de Infantes N°917 en Berisso.



Seguilo en vivo ⬇️https://t.co/Go1Gac1z5Z — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 28, 2023

"A los odiadores les duele el amor que significa reconocerle a cada uno lo que se merece por el sólo hecho de ser bonaerense" Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que Mauricio Macri, al referirse a, anunciada este domingo.El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones al inaugurar el Jardín de Infantes N° 917 en el municipio de Berisso, donde -sin nombrarlo- analizó que el hecho de que Macri no se postule "no es un gesto de grandeza sino de realidad".El domingo, Macri anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales de octubre, al afirmar que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) "ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador" y que la coalición debe "agrandar el espacio político".Por otro lado, en su discurso, Kicillof aseveró que la educaciónpara su administración, dado que de ese modo "se construye el presente, pensando en lo que viene después" y manifestó queAcompañado por los intendentes Fabián Cagliardi (Berisso) y Mario Secco (Ensenada); por la vicegobernadora Verónica Magario; y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el mandatario bonaerense encabezó el acto de inauguración de la institución de jornada completa y bilingüe.En ese marco, planteó que "los adoradores del mercado dicen que todos los problemas de la sociedad los produce el Estado y debería resolverlos el mercado, pero la famosa mano invisible del mercado no existe"., prosiguió el economista.Luego, consideró que "aquí probablemente las familias no tengan la posibilidad de afrontar una cuota" y se preguntó qué piensan "los adoradores el mercado sobre qué deberíamos hacer" ya que "hay gente que puede vivir en barrios privados, con escuelas privadas de cuotas inmensas, como la de las prepagas", pero "la enorme mayoría del país y de la provincia, no".Sostuvo que, apuntó que "quienes adoran al mercado es porque tienen la billetera llena y pueden pagar todo: escuelas, barrios privados y viajes" e indicó que "hay algunos que heredan, reciben y tienen por las condiciones en las que le tocó nacer; pero la gran mayoría de nuestro pueblo, no está en esa situación"."Para los demás, los aduladores del mercado proponen la nada misma. Encima, les echan la culpa diciendo que no se esforzaron lo suficiente. Con educación van a poder tener vida y futuro mejor, con más oportunidades. Primero, la igualdad, los derechos. Después, la competencia y el mérito", analizó Kicillof.En su alocución, además subrayó quehecho que calificó como "muy injusto" y destacó que se debe "perseguir la igualdad y la justicia social".Así, manifestó el gobernador que "a los odiadores les duele el amor que significa reconocerle a cada uno lo que se merece por el sólo hecho de ser bonaerense", dijo que su gobierno "vino a reponer y recuperar derechos" y recalcó que mientras María Eugenia Vidal abrió 65 escuelas en cuatro años, su administración lleva inauguradas 151 nuevos edificios escolares.