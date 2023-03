Los recolectores de residuos de París pusieron fin a tres semanas de huelga

Los recolectores de residuos iniciaron la medida de fuerza el seis de marzo. / Foto: AFP

El sindicato francés CGT anunció que los basureros de París retomarán sus actividades este miércoles, luego de tres semanas de una histórica huelga que dejó más de 10.000 toneladas de desechos sin recoger en las calles, en protesta contra la resistida reforma de las pensiones ya impuesta por el presidente Emmanuel Macron."Suspenderemos nuestro movimiento de huelga y bloqueo a partir del miércoles 29 de marzo", anunció la Confederación General del Trabajo (CGT), precisando no obstante que el combate contra la reforma del presidente liberal Emmanuel Macron "no terminó", según informó la agencia de noticias AFP.y bloquearon además las tres plantas incineradores que dan servicio a París.El final de las acciones en dos de las plantas, anunciado el viernes, y una conciliación obligatoria dictada para una tercera permitieron mejorar la situación.Este martes, aún quedaban unas 7.000 toneladas por levantar, tuiteó la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo.Según la CGT, que es sindicato mayoritario en el sector,, máxime cuando ya no les quedan "casi huelguistas".En Francia, los empleados en huelga pierden la parte de su salario correspondiente a las horas no trabajadas.Francia registra un movimiento protesta desde el 19 de enero contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el alza a 43 años de cotización para cobrar una pensión completa, un plan adoptado por decreto por Macron.Desde el 19 de enero, los sindicatos franceses organizaron diez jornadas de protestas masivas contra este impopular proyecto, que aumentaron en intensidad cuando Macron lo adoptó por decreto.Las últimas movilizaciones estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad en las grandes ciudades.El jueves pasado, hubo 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, según las autoridades.De acuerdo a las encuestas, dos de cada tres franceses se oponen además a esta reforma.El decreto de Macron que valida la ley se encuentra bajo revisión del Consejo Constitucional luego de que fuera recurrido por partidos opositores.El mandatario sólo podrá promulgar la reforma si el Consejo le da su visto bueno.Una mayoría de franceses lo considera responsable de la crisis política actual, por no escuchar el malestar sobre una reforma que el Gobierno considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.