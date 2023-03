En una carta a López Obrador, Pedro Castillo pidió por "la libertad de los pueblos"

Andrés Manuel López Obrador mostró una carta que le envió Pedro Castillo.

Me reuní con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, el presidente que fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú. Me envió una carta que comparto con ustedes:https://t.co/JBviqACmVs pic.twitter.com/LKtQYvWaXx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 27, 2023

"La verdadera libertad que se debe apoyar, querido hermano presidente, es la de nuestro pueblo" Pedro Castillo

Anhelo de libertad

El destituido y encarcelado presidente peruanoy no por la suya, reveló el jefe del Estado azteca en una nueva incursión que lo relaciona con la política peruana, actitud que fue fustigada por el actual gobierno de Dina Boluarte.López Obrador, conocido popularmente por sus iniciales AMLO, se reunió con Guido Croxatto, abogado del destituido Castillo (2021-2022), quien le hizo llegar una carta manuscrita de Castillo desde prisión llamando a apoyar la libertad de los pueblos."Me reuní con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, el presidente que fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú", escribió López Obrador en Twitter, donde publicó una copia facsimilar manuscrita.En la misiva, Castillo le escribe con su puño y letra que su libertad "es secundaria. La verdadera libertad que se debe apoyar, querido hermano presidente, es la de nuestro pueblo".Castillo fue encarcelado por el presunto delito de "rebelión"., prosigue la carta.En diciembre pasado, el mandatario destituido pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando fue condenado a prisión preventiva, argumentando que el Parlamento peruano realizó una "campaña de ataque" en su contra, desde que asumió el cargo a finales de julio de 2021, recordó la agencia de noticias Sputnik., prosigue el texto escrito en una hoja de papel cuadriculado y tinta azul.La nota denuncia además que el pueblo peruano es "reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos, sus madres los lloran sin ser escuchadas, no hay justicia, sitian la universidad, a mi familia la hostigan, siento tener cada vez menos derechos, no soy el único".Castillo agradeció a López Obrador el apoyo a su causa política y a su familia exiliada en México."Desde esta celda en la que solo puedo resistir con anhelo de la libertad pronta de mi pueblo, lo saludo con toda la fuerza y esperanza para agradecerle a usted y a todo el pueblo mexicano por todo el respaldo a las luchas justas del Perú y el apoyo permanente a mi familia", expresa el detenido.López Obrador reafirmó la semana pasada su respaldo a Castillo, postura que generó una protesta diplomática de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien retiró al embajador de su país en México argumentando "injerencia extranjera".El mandatario norteamericano reafirmó el viernes pasado que "se violó la democracia, porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides".López Obrador califica a Boluarte, como "presidenta espuria", elevando el nivel de la crisis diplomática.La presidenta peruana calificó esas declaraciones como una violación de "las normas internacionales sobre la no injerencia en los asuntos internos de un país".Las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido reducidas al nivel de encargado de negocios.