Reino Unido sube el nivel de alerta en Irlanda del Norte

Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris.

Hasta el Acuerdo de Viernes Santo, más de 3.600 personas murieron en Irlanda del Norte en tres décadas de violencia

En los últimos meses, ha habido un aumento en los niveles de actividad relacionados con el extremismo que ha puesto en riesgo la vida de los agentes de policía

en Irlanda del Norte fue elevado de "sustancial a severo".El anuncio se produce antes de una visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para celebrar el 25° aniversario del acuerdo de paz del Viernes Santo, firmado el 10 de abril de 1998, que puso fin a décadas de violencia en la región bajo control británico., después de una revisión sistemática y rigurosa basada en la inteligencia y el análisis de los factores que impulsan la amenaza, según un comunicado de Heaton-Harris.Según el MI5, es muy probable que se produzca un ataque en esa región del Reino Unido ubicada en el norte de la isla de Irlanda, fronteriza con la República de Irlanda.Hasta el Acuerdo de Viernes Santo, más de 3.600 personas murieron en Irlanda del Norte en tres décadas de violencia entre republicanos que quieren incorporarse a Irlanda y unionistas que quieren seguir formando parte del Reino Unido.La mayoría de los republicanos son católicos, como los irlandeses, mientras que el grueso de los unionistas son protestantes. De la violencia participaron grupos armados republicanos y unionistas y el Ejército británico.A pesar de la transformación de Irlanda del Norte en una sociedad pacífica en los últimos 25 años, un pequeño número de personas sigue decidido a causar daño a través de actos de violencia políticamente instigados, dijo Heaton-Harris.de policía que prestan servicios en las comunidades y también de los niños y otros miembros del público.Estos ataques no tienen apoyo y fueron condenados públicamente después de un intento de asesinato del inspector jefe John Caldwell en Omagh.Heaton-Harris rindió homenaje también a los esfuerzos del Servicio de Policía de Irlanda del Norte y sus socios de seguridad, así como a la determinación y resiliencia del pueblo de Irlanda del Norte en la lucha contra el extremismo.Afirmó queEn respuesta a la elevación del nivel de amenaza, informó que el público debe permanecer alerta, pero no alarmado, y continuar informando cualquier inquietud al Servicio de Policía de Irlanda del Norte."Con el compromiso y la colaboración de todos, se asegurará que no haya retorno a la violencia del pasado y que Irlanda del Norte siga siendo un lugar seguro para vivir y trabajar", subrayó.