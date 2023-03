Gasoducto Néstor Kirchner: emplea 3.000 puestos de trabajo directos y 50 mil indirectos

El gasoducto Néstor Kirchner desde el dron de Télam VER VIDEO

Ricardo Desimone, jefe de Inspección de la estatal Energía Argentina a cargo de la obra, acompañó a Télam en el tramo de la traza que nace desde el campamento conocido como el PK60, aún en la provincia de Río Negro, lo que permitió observar las tareas pri

Las obras de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner alcanzaron el pico de ocupación con más de 3.000 trabajadores distribuidos a lo largo de los distintos frentes en que se encaró el tendido de 573 kilómetros de caños, lo que permite en la

Juan Carlos Alexis Campos, de 27 años, oriundo de San Rafael, Mendoza, como apuntador lleva el registro de todas las acciones que se hacen en el tramo a su cargo. Gasoducto Presidente Nestor Kirchner - Obrador PK 60. Renglón 1. / Foto: Victoria Gesualdi.

Las obras de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner alcanzaron el pico de ocupación con más de 3.000 trabajadores distribuidos a lo largo de los distintos frentes en que se encaró el tendido de 573 kilómetros de caños, lo que permite en la

La construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) alcanzó en los últimos días de marzo un pico de ocupación con, lo que permite afrontar desafíos técnicos particulares como el cruce del río Colorado que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo.El impacto de los trabajos se refleja no sólo en quienes están afectados directamente al trazado del gasoducto, sino también enLo relacionado con la obra es de tal magnitud que también disparóa la traza del gasoducto, lo que: desde el inmobiliario, el gastronómico o el transporte, entre muchos otros que se benefician por la circulación masiva de personas.El avance de las obras, sobre el cual los encargados en el terreno insisten que estarán listas para la fecha prevista del 20 de junio próximo, fue recorrida por un equipo de Télam a lo largo de distintos puntos de la traza y de los obradores montados por los contratistas.La visita partió del Kilómetro 0 del gasoducto, en la localidad neuquina de Tratayen, pasando por el campamento del PK60 en la provincia de Río Negro, y finalizando en el PK145, en La Pampa.Ricardo Desimone, jefe de Inspección de la firma estatal Energía Argentina, a cargo de la obra, acompañó a la visita desde el denominado PK60, en el paraje rionegrino de Entre Lomas, lo que permitió observar las tareas principales que comprenden en la actualidad el trabajo: zanjeado, soldadura de los 56.700 caños de 36 pulgadas, la bajada a suelo y la tapada del ducto."Por la magnitud de los trabajos -explicó Desimone- hay muchas tareas que se llevan adelante en simultáneo en los distintos frente de obras y que, coordinadamente, deberán conducir a concluir el gasoducto en la fecha prevista del 20 de junio.La utilización de esos equipos pesados demandaron la capacitación de nuevas especializaciones de operarios.Es que, inéditas en el país, a lo largo de la traza que atraviesa cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, pasando por Río Negro, La Pampa, hasta la localidad bonaerense de Salliqueló.La obra encuentra no sólo los desafíos imprevistos de cualquier mega construcción, ya que en distintos puntos de la ingeniería prevista podrían marcar incluso un hito en la historia de la obra pública.Se trata de la necesidad de resolver el avance de la obra sobre las características propias del terreno, que incluye el cruce de rutas y caminos, vías de ferrocarril, cursos de agua y el paso por los tendidos de transporte eléctrico de media y alta tensión.Se trata de más de 200 cruces especiales de los cuales el más grande es atravesar el cauce del río Colorado, que sirve de límite entre Río Negro y La Pampa.A la altura de kilómetro 90 de la traza, el caño pasará por un túnel de 1.000 metros de extensión que se cava por debajo del lecho del río para lo cual se subcontrató a una empresa especializada en perforación horizontal dirigida, una tecnología que se utiliza en grandes obras de infraestructura e ingeniería.Una tarea similar ya se completó en ocasión del cruce de la ruta nacional 35, en la provincia de La Pampa, por la cual el ducto debió pasar a unos diez metros por debajo del traza, para no interrumpir el tránsito por esa arteria considerada vital para la región.Las contratistas de la UTE Techint-Sacde para los reglones 1 y 2, y BTU para el renglón 3, habrán montado al completar sus contratos en total seis obradores, que en descripción de DesimoneDesde allí, un régimen que demanda esfuerzo pero también convivencia, para quienes lejos de su casa pasan sus horas libres en los campamentos.A cargo de las distintas tareas de control de obra, seguridad, calidad y medio ambiente, Desimone explica la complejidad de la coordinación de la obra para la cual se trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 19 -salvo excepciones en que es necesario habilitar la operación nocturna- con personal que proviene de las muchas localidades próximas, así como de todas las provincias y de otros países que su especialidad no pueden ser relevados.Así, en la recorrida por el obrador del PK60, que resalta en el paisaje semidesértico de la Patagonia norte,, con operarios contratados provenientes de distintas provincias y con trabajadores nacidos en varios países de la región en las que las constructoras realizaron en el pasado obras de infraestructura de magnitud.Junto con el movimiento de operarios, las empresas concretaron el trasladado de cientos de maquinarias, entre ellas las más tradicionales para este tipo de obras como los equipos tiendetubos o sideboom que permiten el izaje de las cañerías para su bajada sincronizada en zanja, zanjadoras, cavadoras, tuneleras, curvadoras de caños de gran diámetro, grúas de distintas capacidades, pipewelder y soldadoras, máquinas de movimiento de suelo, hasta las unidades de movilidad para el personal, entre otros.El frente de soldadura es uno de los más importantes de la obra, debido a que es el que más recursos insume en cuanto a cantidad de personal y marca de alguna manera la producción y el desarrollo que va teniendo el proyecto, y determina en gran parte cómo se van cumpliendo las distintas etapas del plan de trabajo.El grueso de la obra ya dejó atrás el campamento PK60 y, en la actualidad, el obrador del kilómetro 145 pasó a concentrar la mayor parte de las tareas, ya que es el punto donde hoy convergen decenas de camiones que de manera diaria transportan los caños que se producen en la planta de Tenaris-SIAT, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina.