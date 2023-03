Bielorrusia albergará armas nucleares rusas por "presiones" occidentales

Bielorrusia está "obligada a tomar medidas de represalia", dijo Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: AFP.

Bielorrusia albergará armas nucleares tácticas rusas en respuesta a "presiones" occidentales "sin precedentes", afirmó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores bielorruso, luego de que Rusia anunciara su despliegue."Desde hace dos años y medio que Bielorrusia enfrenta presiones (...) sin precedentes de parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados", dijo el ministerio en un comunicado donde denunció una "injerencia directa y grosera" en los asuntos internos del país.Las sanciones económicas y políticas contra esta exrepública soviética aliada de Rusia están acompañadas del "refuerzo del potencial militar de la OTAN" en el territorio de los países miembros de la alianza vecinos de Bielorrusia, agregó.En ese contexto,, dijo el ministerio, informó la agencia de noticias AFP.La nota agregó que Bielorrusia no tendrá control de esas armas y que su despliegue "no contradice en modo alguno los artículos I y II del Tratado de No Proliferación Nuclear".El sábado, el presidente ruso,"tácticas" en el país, que limita con la Unión Europea (UE).Bielorrusia está gobernada desde 1994 por el presidente Alexandr Lukashenko, un aliado de Rusia que prestó su territorio para que Moscú invadiera Ucrania desde el norte, en febrero de 2022.Según Putin, los, y éste debería estar completado para julio.El anuncio provocó duras críticas de países occidentales. La, mientras que la UE amenazó a Bielorrusia con nuevas sanciones si el despliegue seguía adelante.Estados Unidos reafirmó que no tiene motivos para pensar que Rusia estuviera preparando el uso de armas nucleares, al tiempo que condenó el anuncio ruso.Las armas nucleares tácticas, a diferencia de las estratégicas, son de corto alcance, con un radio de acción de unos 500 kilómetros. Se usan en el campo de batalla.