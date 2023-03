Gasoducto Néstor Kirchner: el 60% de los trabajadores son de pueblos cercanos

El gasoducto Néstor Kirchner alcanza el pico de obra y supera los hitos técnicos de la traza VER VIDEO

Las obras de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner alcanzaron el pico de ocupación con más de 3.000 trabajadores.Foto: Victoria Gesualdi

Pablo Raiden, jefe de Relaciones Comunitarias de Techint en el GNPK, acompañó la recorrida de Télam por los campamentosFoto: Victoria Gesualdi

La gran demanda de personal requirió desde la contratación de operarios jubilados con gran experiencia a la de jóvenes aprendices. Foto: Victoria Gesualdi

"Cuando haya pasado la obra van a quedar cientos de personas con nivel técnico en diferentes áreas", afirmó Raiden. Foto: Victoria Gesualdi

En la recorrida por el obrador del PK60, interactúan habitantes de localidades vecinas como Sargento Vidal, 25 de Mayo, Casa de Piedra, Catriel, La Reforma o Chacharramendi. Foto: Victoria Gesu

La construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) tendrá ununa vez que se ponga en marcha, mientras que, de manera más inmediata, está generando las condiciones para unade infraestructura más importante de los últimos 40 años en la Argentina.Es que el proyecto que lleva adelante la empresa estatal Energía Argentina junto a las tres grandes contratistas privadasque atraviesa cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.A lo largo de la traza, de 573 kilómetros, el gasoducto atraviesa más de 150 parcelas privadas con cuyos propietarios hubo que realizar gestiones directas e individuales para obtener los permisos de paso y acceso a los campos para esta obra considerada de interés público, una gestión que tuvo escasa resistencia de parte de los titulares lo que permitió que no llegaran a judicializarse., jefe de Relaciones Comunitarias de Techint en el GNPK, acompañó la recorrida de Télam por los campamentos en donde conviven cientos de trabajadores a diario.Raiden fue quien tuvo a su cargo el diálogo con cada uno de los dueños de las parcelas de los renglones 1 y 2 de la obra, que va desde Tratayen, en Neuquén, hasta la altura de la localidad de Doblas, en La Pampa, con una extensión total de alrededor de 440 kilómetros.", explicó.Es que de los más de 3.000 empleos directos que existen en la actualidad en la suma de todos los frentes de la obra, de los cuales el 10% son mujeres,, dijo Raiden.El porcentaje de contrataciones locales no fue mayor debido a la falta de capacitación en tareas específicas y calificadas que requiere semejante obra de infraestructura, lo que llevó a las empresas a contratar a trabajadores de prácticamente todas las provincias del país que, con anterioridad, ya habían cumplido tareas en proyectos anteriores.Dentro de este último lote se encuentra, de 27 años, oriundo de San Rafael, Mendoza, que cumple la tarea de "apuntador", por lo que debe llevar el registro de todas las acciones que se hacen en el tramo a su cargo.Campos fue contratado para esta obra tras participar a partir de 2017 en la construcción del proyecto gasífero Fortín de Piedra, que Tecpetrol desarrolló en Vaca Muerta.Algo similar ocurre con otros roles tan específicos como el de "oficial de ducto", "soldador SMAW/Innershield", "oficial Piping", "rigger alto tonelaje", "biselador", "curvador" y el puesto de "calibrador instrumentista", entre muchas otras especialidades.Raiden, un tucumano de 46 años que en los últimos 18 años pasó mucho más tiempo en distintos proyectos llevados adelante en países de la región que en su provincia, también explicó que, si bien por el plazo de esta obra no se puede realizar un programa social sostenible de largo plazo, sí se llevan adelante acciones de capacitación., a lo largo de todas las localidades próximas a donde está pasando la obra.Esa formación es la que permitirá a muchos de los habitantes de la región poder aspirar en el futuro a encarar emprendimientos propios o sumarse a los proyectos del sector energético que ya están en marcha y por venir en la región, todos impulsados por Vaca Muerta.Por el lado de las mujeres,, de 29 años e hija de uno de los propietarios de las parcelas que atraviesa el gasoducto en la zona de Catriel, es un ejemplo de esto: trabaja como "auxiliar de almacén" del campamento PK60 y a raíz de su experiencia en la obra decidió iniciar la Tecnicatura en Petróleo para continuar en la industria.Todo ese universo de historias personales se cruzan en cada uno de los seis campamentos montados actualmente a lo largo de la traza, que alberganEl tamaño de esos campamentos es tal que la suma de sus integrantes hasta duplican la cantidad de habitantes que residen en las localidades más chicas de la zona, que suelen rondar las 300 personas.A la obra también se sumaron trabajadores del exterior traídos por las compañías a partir de la experiencia en obras logradas en otros países. Estos últimos, si bien son los menos, completan la heterogeneidad de perfiles técnicos que existen en la megaobra.Un ejemplo de este aporte es la pequeña legión deespecializados que tienen a su cargo dos soldadoras automáticas que se trajeron al país por primera vez para la obra, que Techint ya había operado en otros proyectos en el exterior.Las presencias de esos operarios superespecializados es considerada "clave" para la velocidad y precisión del avance del ducto.La dedicación que tienen con el trabajo conmovió en los campamentos cuando se produjo, a principios de febrero, un terremoto en Turquía que dejó más de 42.000 muertos, ya que entre las personas fallecidas se encontraban familiares y amigos de los trabajadores turcos.Raiden, ya en el final del recorrido, también refirió a que el objetivo final, completó el jefe de Relaciones Comunitarias de Techint.En medio de la sequía que afectó a gran parte del territorio nacional hasta hace pocas semanas, la escasez de agua fue un problema no solo para los productores sino también para la realización de los trabajos, por lo que se hicieron decenas de pozos con equipos especiales y a costos que los dueños de las parcelas no hubieran podido afrontar.