Colombia, de Néstor Lorenzo, venció a Japón con una chilena de Santos Borré

El seleccionado de Colombia, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, venció este martes a Japón por 2 a 1 en un encuentro amistoso celebrado en el Yodoko Stadium de la ciudad de Osaka.El equipo asiático se puso en ventaja a través de Kaoru Mitoma, compañero de Alexis Mac Allister en el Brighton inglés, a los tres minutos, luego igualó Jhon Durán a los 33 y el ex River Plate Rafael Santos Borré, actual jugador del Eintratch Frankfurt alemán, estableció el 2-1 a los 62 con una lucida acrobacia.Colombia, que no clasificó para el Mundial de Qatar 2022, el pasado viernes había igualado 2-2 ante Corea del Sur en Ulsan, tras estar 0-2 con goles de Jorge Carrascal, ex River, y James Rodríguez, exBanfield.Por su parte, Japón ese mismo día empató ante Uruguay 1-1 en Tokio. En Qatar 2022 el equipo nipón dio el batacazo al vencer a Alemania y España 2-1 en fase de grupos, siendo eliminado en octavos de final por Croacia en definición con tiros desde el punto penal.El seleccionado de Ecuador, dirigido por el español Félix Sánchez en reemplazo del argentino Gustavo Alfaro, venció este martes en un partido amistoso a Australia por 2 a 1, en el Marvel Stadium, en Melbourne.El encuentro fue desquite del celebrado el pasado viernes y ganado por los oceánicos por 3 a 1, en el Commbank Stadium de Sidney,Australia se puso en ventaja por intermedio de Joel Borrello, a los 16 minutos, igualó Pervis Estupiñan (compañero de Alexis Mac Allister en el Brighton inglés), a los 51, de tiro penal, y William Pacho estableció el 2-1 final a los 65.Ecuador, que tuvo como titular en el arco al argentino Hernán Galíndez (ex Rosario Central), inició una nueva etapa con el español Sánchez a cargo, en lugar de Alfaro, quien clasificó al equipo para el Mundial de Qatar 2022, aunque no pudo superar la fase de grupos.Australia, que continúa bajo la dirección técnica de Graham Arnold, completó un buen mundial en Qatar, clasificando para los octavos de final, instancia en la que fue superado por Argentina, que lo derrotó por 2 a 1.El seleccionado de fútbol de Uruguay, que inició un nuevo ciclo tras su pálida actuación en Qatar 2022, superó este martes a Corea del Sur por 2 a 1 en un partido amistoso jugado en Seúl en el marco de la doble fecha FIFA.Los goles "Charrúas" fueron marcados por el zaguero Sebastián Coates a los 26 minutos y el mediocampista Matías Vecino a los 71, mientras que los coreanos habían empatado transitoriamente a los 50 minutos con gol de Hwang In Beom.El partido tuvo un trámite parejo, pero el conjunto dirigido por el entrenador Marcelo Broli mostró pasajes de buen juego y calidad sobre todo a través de su nuevo capitán, el mediocampista Federico Valverde, figura del Real Madrid.A las 80 minutos y tras la revisión del VAR fue anulado un gol a Corea por posición adelantada de Hyeon Gyu que hubiera significado el empate.Uruguay había empatado con Japón (1-1) el viernes pasado en el estadio Nacional de Tokio en su primer amistoso, de manera que cerró la doble fecha FIFA con saldo favorable.