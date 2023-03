Kreplak: "Estamos en el momento máximo de pico de una epidemia de dengue"

"Hoy a nivel país tenemos gran cantidad de casos, igual no supera a los que tuvimos en 2019", aseguró Kreplak. Foto: Eva Cabrera.

CABA: ascienden a 1.800 las personas con dengue

El Hospital Muñiz es referente de la vigilancia epidemiológica. Foto: archivo.

El, aseguró este martes que se está registrando "el momento máximo de pico de una epidemia", en relación a la suba de casos de dengue y chikungunya de las últimas semanas, y pidió aumentar las medidas de prevención."Estamos en el, que sabíamos que iba a suceder, que empezó en los países donde el dengue y la chikungunya son enfermedades que están siempre, países tropicales, y por eso se trabajó mucho en prevención en la provincia", dijo el titular de la cartera sanitaria.En declaraciones a radio Provincia, Kreplak precisó que en el final del verano es cuando se suelen "ver la mayor cantidad de casos", y que por eso, "se trabajó mucho en prevención"."Hoy a nivel de país tenemos una, que igual no supera a los que tuvimos en 2019, que fue el máximo pico registrado, pero es una cantidad importante", agregó.En relación a la provincia de Buenos Aires, indicó que hubo un caso grave, que fue "una persona que vino de otro país y que falleció con sospecha de dengue" y luego "unos 38 casos con signos de preocupación".Kreplak dijo también que "creció mucho la capacidad de diagnóstico en la provincia, y lo que hay que observar es si alguien haya tenido dengue en años anteriores (porque) podría ser que una segunda infección sea un poco más grave; eso es lo que hay que tener en cuenta"."Son enfermedades que se trasmiten por el mismo mosquito, el que tiene rayas blancas y negras en la cola, que es el que habita en las propias casas: puede estar en el agua del perro, o un florero donde se junta un poco de agua", recordó.Aclaró que estos mosquitos "pican a alguien que se enfermó y contagian a otra persona, por eso es tan importante las medidas de prevención".El ministro recordó además que "ambas enfermedades se parecen por los síntomas: traen fiebre alta, dolor corporal, puede ser cefalea intensa pero también mucho dolor articular como en los hombros, caderas, articulaciones, con mucho malestar general".y advertirlo", agregó.Unas 1.800 personas tuvieron dengue en lo que va de la temporada en la ciudad de Buenos Aires, lo que llevó al Hospital Muñiz a habilitar una, aunque sus directivos advirtieron que no se registran casos de mayor gravedad que años anteriores y que si las temperaturas comienzan a descender "la curva va a empezar a declinar"."En el hospital hemos tenido que abrir una sala específica para dengue, las cifras fueron creciendo de una manera exponencial, aunque esta semana se estabilizaron", dijo elen diálogo con Télam.El directivo informó que para el 19 de febrero habían tenido sólo un paciente con dengue, pero este lunes llegaron a los 177 diagnosticados por test en el Muñiz.El centro de salud, de las cuales tres son pacientes pediátricos, y sólo dos se encuentran en terapia intensiva.En el caso del Muñiz, por tratarse de un hospital centinela en cuanto al dengue, es decir referente de la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico se sigue realizando a través de la prueba; mientras que en otros centros de salud desde el viernes se diagnostica por síntoma y zona de residencia, ya que hay barrios muy afectados, como Mataderos.En relación a si este año la gravedad de los casos es mayor que temporadas anteriores, Cisneros señaló que "lo que estamos viendo en el hospital es que no hay casos graves; de todos los pacientes que atendimos sólo dos están en terapia intensiva, uno es una persona inmunocomprometida severa, y el otro caso es una persona que tuvo dengue hace unos cuántos días atrás, por lo que es difícil determinar si es o no por este virus. No estamos viendo que haya una gravedad particular".El especialista recordó que el último gran brote nacional de dengue fue en 2020, en coincidencia con el comienzo de la pandemia por coronavirus; en tanto que específicamente la ciudad de Buenos Aires se vio más afectada por el brote de 2016."En 2016 en el hospital tuvimos que poner para atender a las personas con dengue algo similar a lo que fueron las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) para Covid. En el Muñiz estamos teniendo más casos que en 2020 pero a nivel global, lo que se observa en la ciudad de Buenos Aires es que el brote es menor todavía que el que hubo ese año", precisó.Respecto a las formas graves, señaló que "elque afecta a todos los órganos"."Cuando se tiene dengue por primera vez se estima que sólo el 3 por ciento de los pacientes desarrolla ese cuadro; la segunda vez puede afectar entre un 15 y un 20 por ciento y la tercera vez afecta a más del 20 por ciento de las personas infectadas", precisó.Cisneros explicó que "esto tiene que ver con la reacción del sistema inmunológico frente al virus; por un lado el cuerpo genera anticuerpos para el tipo de dengue con el que la persona se infectó, pero si se infecta con otro serotipo aumenta mucho la respuesta inflamatoria y puede derivar en cuadros como la fiebre hemorrágica".Según informaron, entre julio de 2022 y el pasado 26 de marzo (semana 12 de 2023) se confirmaron por prueba 1.166 casos de dengue, de los cuales el 42% estaban en la comuna 9 integrada por los barrios de Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos.Desde elinformaron que se estima que los casos ascendieron a 1.800 en lo que va de la temporada, y se mantienen principalmente en esos tres barrios, aunque también hay casos en otros de las comunas 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios), 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita), y en menor medida en las comunas 14 (Palermo), 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar) y 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución).Existen cuatro serotipos de dengue: 1, 2, 3 y 4; en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires están circulando los tipos 1 y 2."Si el tiempo acompaña con la baja de temperaturas; sin embargo, si tenemos otra ola de calor la situación puede empeorar e incluso superar el brote de 2020", concluyó.