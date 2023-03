Murieron 37 personas por un incendio en un centro de migrantes de México

Incendio en un centro de detención. Foto: AFP.

Al menos 37 personas murieron en un incendio en un centro de detención de migrantes en la norteña ciudad mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, informaron autoridades.El estado de Chihuahua, donde queda la ciudad, dijo en un comunicado que el incendio en la instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) ocurrió de madrugada luego de que autoridadesEl comunicado, que dijo que hubo al menos 37 muertos, no proporcionó las nacionalidades de las víctimas ni explicó las causas del incendio, informó la cadena de noticias estadounidense CNN., localizado cerca de la frontera con Estados Unidos, según imágenes de canales de televisión mexicanos.Vinagly, una venezolana, gritaba desesperada al exterior del centro migratorio, adonde fue llevado su esposo, de 27 años, tras ser detenido en una redada pese a que, aseguró, tenía documentos para permanecer en México, informó la agencia de noticias AFP.La mujer dijo que su marido resultó afectado por el incendio, pero desconoce su estado de salud."Se lo llevaron en una ambulancia. Ellos (oficiales migratorios) no te dicen nada, se te puede morir un familiar y no te dicen 'esta muerto'", reclamó la mujer con voz quebrada.Un rescatista que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar explicó queEl incendio se desató poco antes de la medianoche, lo que provocó la movilizaciones de bomberos y de decenas de ambulancias.Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, es una de las localidades fronterizas donde permanecen varados numerosos extranjeros sin papeles que buscan cruzar a Estados Unidos para pedir refugio.Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que,Otras 988 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas.El presidente estadounidense, Joeque lleguen por la frontera con México, y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea.Estas medidas se anuncian en momentos en que el mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera,