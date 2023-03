Alberto Ferndánez se reunió con académicos argentinos en Nueva York

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes en Nueva York con, en el marco de la gira por Estados Unidos que concluirá el miércoles con una bilateral con Joseph Biden en Washington.La reunión se realizó en el consulado argentino en Nueva York y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello; el cónsul en Nueva York, Santiago Villalba Díaz; el Secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informaron fuentes oficiales.Se trató de un encuentro de carácter informal entre el Presidente y connacionales referentes en diferentes disciplinas como ciencias exactas, educación, arte, investigación social, comunicación, cine, entre otros, con destacada labor en universidades locales (Rutgers/NJ, Columbia, The New School, New York University, entre otras) e importante actuación en la escena local.Durante el encuentro, Fernández destacó la importancia de "la educación pública y de calidad", y al referirse a su labor académica dijo:por eso"La economía del conocimiento que hay en la Argentina es una política de Estado, y eso nos permite ser el país de Latinoamérica con más universidades", expresó el mandatario y apuntó que "cada vez que dicen que hay que cerrarlas, yo digo que hay que abrir más universidades".Formaron parte del encuentro Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia; Fernando Muzzio, profesor en ingeniería química y bioquímica en la Universidad Rutgers, donde lidera un equipo que desarrolló un sistema de manufactura de fármacos, junto a Alberto Cuitiño, decano interino de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la misma universidad, y Gerardo Callegari, profesor e investigador de esa casa de altos estudios.Murillo destacó la importancia de la educación pública universitaria para quienes estudian en el exterior y mencionó los programas y maestrías en estudios argentinos en Estados Unidos:", explicó.Además, participaron Esteban Mazzoni, profesor en New York University, quien trabaja en la investigación y el uso de células madres para cura de enfermedades como el Parkinson; Mike Cohen, de la New York New School y el Observatorio Latinoamericano; Germán Drazer, profesor e investigador en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, y Marcelo Meregalli, especialista en Latinoamérica y Gerente de Relaciones de industria del Center for Structured Organic Particulate Systems, ambos en la Universidad Rutgers; Margarita Gutman, directora del Observatorio Latinoamericano de The New School; Gerardo Blumenkrantz, co-director del mismo instituto, y Juan Mercado, decano de la División de Estudios Multidisciplinarios, City College of New York (CUNY).También concurrieron a la actividad Julia Solomonoff, Chair del Graduate Film de la New York University; Fabián Llonch, arquitecto, profesor del City College, ganador del premio Frederick Widmann; Horacio Rotstein, profesor de biología, matemática y neurociencia en el Instituto Tecnológico de New Jersey y la Universidad de Rutgers; Guillermo Cecchi, quien trabaja en psiquiatría computacional y neuroimagen en IBM Investigación; Anahí Viladrich, de la City University of New York y Profesora de Sociología y Antropología Médica en el Queens College, y Galia Solomonoff, creadora de una firma de arquitectura y profesora en la Universidad de Columbia.Asistieron también María Cristina Cordón, directora de la Escuela Argentina de Queens; Cecilia Caferri, directora de la Escuela Argentina de Connecticut; Daniel Friedrich, profesor experto en estudios latinoamericanos de la Universidad de Columbia, y Ana Gabriela Álvarez, Clinical Assistant Professor de la New York University, experta en estudios LGBTI+ y de igualdad de género.Posteriormente,Mayo es una artista y educadora argentina que se especializa en grabado y técnicas mixtas.